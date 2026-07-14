Schalke vor Transfer-Coup: Deutscher Nationalspieler kommt!

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 14.07.2026 • 23:18 Uhr Robin Gosens steht vor einem neuerlichen Wechsel in die Bundesliga. Diesmal zieht es ihn zu dem Klub, dem er sich schon seit Jahren anschließen will.

Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke steht kurz vor einem Transfer-Coup. Nach Informationen von SPORT1 steht der 24-malige deutsche Nationalspieler Robin Gosens vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen.

Spieler und Vereine sind sich einig. Auch die Bild-Zeitung und Sky berichten. Schon in den nächsten Tagen steht der Medizincheck an, nur letzte vertragliche Details müssen noch geklärt werden.

Schalke-Fan Gosens träumt schon lange von diesem Deal

Gosens, der in Italien bei der AC Florenz noch bis 2028 unter Vertrag steht, träumt schon seit Jahren von einem Transfer zu Schalke. Für die Königsblauen verzichtet er auf viel Gehalt.