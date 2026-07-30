Transfer-Poker um Bayer-Talent entschieden?

Maximilian Lotz 30.07.2026 • 12:12 Uhr Der Weg von Offensiv-Talent Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen führt offenbar nach Italien.

Im Poker um Kerim Alajbegovic hat nun offenbar ein italienischer Topklub die besten Karten. Juventus Turin soll sich im Werben um den 18 Jahre alten Offensivspieler von Bayer Leverkusen durchgesetzt haben. Das berichten Sky und Transfer-Journalist Fabrizio Romano.

Demnach sollen sich beide Klubs auf einen festen Wechsel geeinigt haben. Die Rede ist von bis zu 40 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni. Letzte Details seien noch zu klären. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Bayer Leverkusen holte Alajbegovic zunächst zurück

Der gebürtige Kölner Alajbegovic hatte mit 13 Tore in 44 Spielen für Red Bull Salzburg in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht.

Zu Beginn des Sommers zog Leverkusen die Rückkaufklausel in Höhe von acht Millionen Euro, doch zuletzt zeichnete sich mehr und mehr ab, dass Alajbegovic seine Karriere woanders fortsetzen wird.

Neben anderen italienischen Klubs wie AS Rom und Atalanta Bergamo wurde Alajbegovic auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

Alajbegovic schockte Italien in den WM-Playoffs

Alajbegovic hatte sich zudem in den WM-Playoffs zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien in den Fokus gespielt, als die Azzurri im Elfmeterschießen die Qualifikation für die WM verpasst hatten. Alajbegovic hatte den entscheidenden Elfmeter verwandelt.