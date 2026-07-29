Transfer-Tipp für Bayern! "Er wäre eine Super-Verstärkung"

Der FC Bayern hat im Transfersommer mit Nathaniel Brown schon einen Linksverteidiger verpflichtet. Geht es nach Valérien Ismael, könnte auch noch ein Spieler für die rechte Abwehrseite folgen.
Weltmeister wird Bayern empfohlen
Der Ex-Bundesliga-Profi war während der WM begeistert von Spaniens Weltmeister Pedro Porro. „Er hat gezeigt, dass er ein unglaublicher Verteidiger ist. Er wäre wirklich eine Super-Verstärkung für den FC Bayern“, meinte der 50-Jährige in der Sport Bild.
Einer für den FC Bayern? Pedro Porro brilliert bei der WM
Laut Ismael ist Porro ein Außenverteidiger auf dem „höchsten Niveau“ und so jemand wäre immer schwierig zu finden. Er beschrieb den 26-Jährigen als defensiv zweikampfstark, bissig und schnell. Zudem sei der Spanier immer für eine gefährliche Offensivaktion gut.
„Er bringt einfach alles mit. Ihn kann ich mir super in Vincent Kompanys Mannschaft vorstellen, da wäre er richtig gut aufgehoben“, betonte Ismael.
Porro wechselte 2023 zu Tottenham Hotspur, wo er einen Vertrag bis 2031 hat. Sein Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 45 Millionen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)