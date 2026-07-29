Transfer-Tipp für Bayern! "Er wäre eine Super-Verstärkung"

Johannes Vehren 29.07.2026 • 12:37 Uhr Ex-Profi Valérien Ismael spricht begeistert von Spaniens Weltmeister Pedro Porro. Er findet, dass der Verteidiger einer für den FC Bayern ist.

Der FC Bayern hat im Transfersommer mit Nathaniel Brown schon einen Linksverteidiger verpflichtet. Geht es nach Valérien Ismael, könnte auch noch ein Spieler für die rechte Abwehrseite folgen.

Der Ex-Bundesliga-Profi war während der WM begeistert von Spaniens Weltmeister Pedro Porro. „Er hat gezeigt, dass er ein unglaublicher Verteidiger ist. Er wäre wirklich eine Super-Verstärkung für den FC Bayern“, meinte der 50-Jährige in der Sport Bild.

Einer für den FC Bayern? Pedro Porro brilliert bei der WM

Laut Ismael ist Porro ein Außenverteidiger auf dem „höchsten Niveau“ und so jemand wäre immer schwierig zu finden. Er beschrieb den 26-Jährigen als defensiv zweikampfstark, bissig und schnell. Zudem sei der Spanier immer für eine gefährliche Offensivaktion gut.

„Er bringt einfach alles mit. Ihn kann ich mir super in Vincent Kompanys Mannschaft vorstellen, da wäre er richtig gut aufgehoben“, betonte Ismael.