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Transfermarkt: Fàbregas greift wohl bei Borussia Dortmund zu

Fàbregas greift wohl in Dortmund zu

Yan Couto könnte den BVB in diesem Sommer verlassen. Aus der Serie A meldet ein Champions-League-Teilnehmer Interesse an.
Kurz vor Saisonende präsentiert Borussia Dortmund sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 und zollt damit der Stadt Dortmund Tribut.
SPORT1
Yan Couto könnte den BVB in diesem Sommer verlassen. Aus der Serie A meldet ein Champions-League-Teilnehmer Interesse an.

Yan Couto wird den BVB voraussichtlich in diesem Sommer verlassen, zumindest vorläufig. Nach SPORT1-Informationen steht der Verteidiger kurz vor einer Leihe zum italienischen Champions-League-Teilnehmer Como.

Der Klub von Trainer Cesc Fàbregas werde eine Leihgebühr zahlen sowie große Teile des Gehalts übernehmen berichtet Sky. Darüber hinaus soll eine Kaufoption über 20 Millionen Euro bestehen. Beide Vereine hätten schon eine grundsätzliche Einigung erzielt.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 24-Jährige kam vor zwei Jahren zunächst per Leihe von Manchester City nach Dortmund. Vergangenen Sommer verpflichteten die Westfalen den Außenverteidiger für 20 Millionen Euro fest.

Seitdem kam der Brasilianer auf insgesamt 62 Spiele in Schwarz-Gelb. Dabei gelangen ihm über die rechte Schiene drei Tore und vier Vorlagen.

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