Transfermarkt: Hoeneß-Ärger wegen Stuttgarts Demirovic

Johannes Behm 26.07.2026 • 11:16 Uhr Sebastian Hoeneß sieht sich wegen Berichten über Ermedin Demirovic zu einer Klarstellung gezwungen und offenbart seinen Ärger.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat verärgert auf Transfergerüchte um Stürmer Ermedin Demirovic reagiert. „Ich war irritiert und ehrlicherweise auch verärgert über das, was dort zum Teil diskutiert wurde“, sagte der 44-Jährige am Samstag nach dem Testspiel gegen den FSV Hollerbach (5:0). (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Zuvor hatte Sky vermeldet, dass Fenerbahce Istanbul an Demirovic interessiert sei und Hoeneß offen für einen Verkauf des bosnischen Nationalspielers wäre. Der VfB-Trainer widersprach dem allerdings vehement: „Mein Ziel ist es immer, die besten Spieler beim VfB zu haben und Medo ist einer unserer besten Spieler“, machte Hoeneß klar.

Auch Fenerbahce sah sich am Samstag zu einer Klarstellung veranlasst. „Die heute in der Presse erschienenen Berichte, wonach unser Verein Interesse an dem bei Stuttgart unter Vertrag stehenden Ermedin Demirovic habe, sind völlig aus der Luft gegriffen. Fenerbahce unternimmt keinerlei Transferbemühungen in Bezug auf den genannten Spieler“, machten die Türken deutlich.

Demirovic weilt noch im Urlaub nach der WM

Demirovic selbst wird bei den Schwaben am 31. Juli zurückerwartet. Aktuell weilt der 28-Jährige noch in seinem Urlaub nach dem WM-Ausscheiden mit Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale (0:2 gegen die USA). Im Anschluss an seine Rückkehr steht für Demirovic und den VfB das Trainingslager am Chiemsee an (4. – 7. August).