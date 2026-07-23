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Transfermarkt: Premier-League-Klub heiß auf Brandt?

Premier-League-Klub heiß auf Brandt?

Julian Brandt soll wohl ein Angebot von einem englischen Klub vorliegen. Dort würde der Ex-BVB-Spieler auf einen deutschen Trainer treffen.
Julian Brandt soll ein Angebot eines Premier-League-Klubs vorliegen
Julian Brandt soll ein Angebot eines Premier-League-Klubs vorliegen
© IMAGO/Kirchner-Media
SPORT1
Julian Brandt soll wohl ein Angebot von einem englischen Klub vorliegen. Dort würde der Ex-BVB-Spieler auf einen deutschen Trainer treffen.

Wechselt Julian Brandt nach England? Wie Transfer-Insider Ben Jacobs am Donnerstagvormittag veröffentlichte, soll dem einstigen BVB-Spieler ein Angebot von Leeds United vorliegen.

Demnach hat der Tabellen-14. der abgelaufenen Premier-League-Saison sein Interesse nun auch schriftlich hinterlegt. Bereits in der vergangenen Saison soll Brandt mit seinem Vater Jürgen in England vorstellig geworden sein, um sich einen Eindruck des Klubs zu verschaffen.

Leeds, die vom deutschen Trainer Daniel Farke gecoacht werden, soll Brandt ein Angebot bis 2029 unterbreitet haben. Der 48-malige deutsche Nationalspieler ist seit dem 1. Juli offiziell vereinslos.

Premier League: Brandt mit erstem Auslandsabenteuer?

Bereits im März hatte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken dessen Abgang von den Schwarz-Gelben verkündet: „Wir hatten offene Gespräche und waren uns relativ schnell einig, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird.“

Im Trikot von Borussia Dortmund absolvierte Brandt 307 Spiele (57 Tore, 70 Asissts). Zuvor lief er für Jugendmannschaften des VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen auf. Zuletzt hatte er sich gemeinsam mit Kai Havertz dort fitgehalten.

Ein mögliches Engagement in Leeds wäre folglich Brandts erstes Auslandsabenteuer.

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