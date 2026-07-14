54 Millionen! Rekord-Transfer um Vuskovic perfekt

SID 14.07.2026 • 12:16 Uhr Nach seiner erfolgreichen Leihe beim Hamburger SV geht es für Luka Vuskovic nun in die Premier League. Der Kroate wechselt zu Brighton & Hove Albion.

Für Luka Vuskovic hat sich seine starke Saison als Leihspieler beim Hamburger SV ausgezahlt. Der kroatische Fußball-Nationalspieler wechselt innerhalb der Premier League von seinem bisherigen Stammverein Tottenham Hotspur zu Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion. Das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt.

Bei den Seagulls unterschreibt der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Medienberichten zufolge wechselt der Innenverteidiger für rund 54 Millionen Euro und ist somit der teuerste Zugang in der Geschichte des Klubs von Teammanager Fabian Hürzeler.

Vuskovic überzeugte in Hamburg auf ganzer Linie

Das Talent war in der abgelaufenen Saison von Tottenham an den HSV ausgeliehen und trug maßgebliche zum Klassenerhalt der Hanseaten bei. In 28 Bundesliga-Partien kam der Abwehrchef für den Bundesliga-Rückkehrer auf beachtliche sechs Treffer.

„Luka hat einen fantastischen Karrierestart hingelegt, den wir aufmerksam verfolgt haben“, sagte Hürzeler in einer Vereinsmitteilung. Der deutsche Coach gab sich sicher, dass Vuskovic den Wechsel „mit Bravour meistern wird“.