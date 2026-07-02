Transfermarkt: Vuskovic-Wechsel wohl durch

Lars Hinzberg 02.07.2026 • 11:44 Uhr Das Rennen um Luka Vuskovic scheint entschieden. Das Innenverteidiger-Talent wird Tottenham verlassen und sich einem neuen Klub anschließen.

Der Transferpoker um Luka Vuskovic ist wohl entschieden. Wie The Athletic berichtet, wechselt der kroatische Innenverteidiger für etwa 53,7 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion.

Mit Bonuszahlungen könnten nochmals etwa fünf Millionen Euro dazukommen. Tottenham sicherte sich außerdem eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent und ließ sich ein Vorkaufsrecht bei einem möglichen Transfer des 19-Jährigen zusichern.

Hürzeler-Klub blitzte erst ab

Ein erstes Angebot der Seagulls über etwa 35 Millionen Euro hatte Tottenham im Juni noch abgelehnt. Jetzt besserte der vom Deutschen Fabian Hürzeler trainierte Klub offenbar noch einmal nach. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Vuskovic war im vergangenen Sommer von seinem Jugendverein Hajduk Split für elf Millionen zu den Nordlondonern gewechselt. Die verliehen ihn prompt weiter zum HSV, wo er sich in der abgelaufenen Saison als Senkrechtstarter sofort zum Abwehrboss entwickelte.

Tottenham, das die Premier League auf Platz 17 beendete, konnte dem Innenverteidiger dem Vernehmen nach keine aussichtsreiche Perspektive bieten. Zumal die Spurs erst kürzlich Vollzug bei Jan Paul van Hecke vermeldeten. Der niederländische Innenverteidiger geht für 60 Millionen den umgekehrten Weg von Brighton zu den Hauptstädtern.

Tottenham: 200 Millionen für den Wiederaufbau

Van Hecke ist aber längst nicht das einzige Investment des einstigen Champions-League-Finalisten. Für die Rückkehr auf die europäischen Plätze greifen die Spurs wohl ganz tief in die Tasche. Für Sandro Tonali von Newcastle United ist eine Ablöse von über 110 Millionen Euro im Gespräch, bei Mateus Fernandes von Absteiger West Ham sollen knapp 100 Millionen fällig werden. Die Vuskovic-Einnahmen sind also gern gesehen.