Überraschende Enthüllung im TV: Wen Hummels zum BVB lotsen wollte

Julius Schamburg 01.07.2026 • 10:25 Uhr Mats Hummels enthüllt, mit wem er gerne bei Borussia Dortmund zusammengespielt hätte. Mit seiner Akquise war er allerdings nur in einem von zwei Fällen erfolgreich.

Mats Hummels hat verraten, wen er zu BVB-Zeiten gerne nach Dortmund gelotst hätte.

„Ich habe mal versucht, Mitspieler zu akquirieren. Ich habe es mal bei zwei Gladbachern versucht. Einer ist gekommen, einer nicht“, erzählte Hummels bei MagentaTV im Gespräch mit Laura Wontorra.

Hummels wünschte sich Reus beim BVB

Die Moderatorin wollte Namen wissen und nach kurzer Überlegung sagte Hummels: „Der, der gekommen ist, ist wahrscheinlich klar: Marco Reus.“

Dieser war im Sommer 2012 für etwas mehr als 17 Millionen Euro von Gladbach nach Dortmund gewechselt und trug zwölf Jahre lang das Trikot der Schwarz-Gelben. Mittlerweile spielt Reus in der MLS bei Los Angeles Galaxy.

Ter Stegen zog es nach Barcelona

Beim zweiten Kandidaten hatte Hummels weniger Glück. „Der andere war Marc-André ter Stegen. Den hätte ich auch mal gerne in Dortmund gesehen“, offenbarte Hummels.

Ter Stegen wechselte stattdessen 2014 für 12 Millionen zum FC Barcelona. „Er hat es nicht so schlecht erwischt mit Barca – muss man auch ganz ehrlich sagen“, sagte Hummels.

Der von Verletzungen geplagte Torhüter wurde im Winter nach Girona verliehen, ist seit dem 30. Juni wieder Spieler der Katalanen. Zuletzt wurde ter Stegen mit einem Wechsel zu Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.