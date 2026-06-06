Ter Stegen vor Abschied aus Spanien?

Die sportliche Zukunft von Marc-André ter Stegen könnte in den Niederlanden liegen. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, steht der derzeit verletzte Nationaltorwart auf dem Zettel von Ajax Amsterdam.
Wechselt ter Stegen zu Rekordmeister?
Nach Informationen von Mundo Deportivo und Sport setzt sich Míchel, der neue Trainer des niederländischen Rekordmeisters, für eine Verpflichtung des 34-Jährigen ein.
Ter Stegen war im Laufe der abgelaufenen Saison vom FC Barcelona zum FC Girona ausgeliehen worden, kam aber insgesamt nur dreimal zum Einsatz.
Bei Barca spielte er keine Rolle mehr unter Trainer Hansi Flick. Bei Girona, das nach der Saison abgestiegen ist, stoppte ihn eine schwere Oberschenkelverletzung.
Noch hat der 44-malige deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis 2028. Dass er aber noch einmal für die Blaugrana spielt, gilt als sehr unwahrscheinlich.
Neuer Ajax-Coach trainierte ter Stegen
Dass nun Ajax als Interessent gehandelt wird, liegt am neuen Trainer des Teams aus Amsterdam. Denn Míchel wechselte von Girona zum niederländischen Renommierklub und scheint von den Qualitäten seines ehemaligen Keepers trotz dessen langer Verletzungshistorie überzeugt zu sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Ob der Transfer von ter Stegen aber tatsächlich zustande kommt, ist noch offen. Dem Vernehmen nach gilt als größtes Hindernis das Gehalt des deutschen Keepers.
Ter Stegen, der wohl während der Sommerpause wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren wird, soll bei Barcelona mindestens 15 Millionen Euro im Jahr verdienen.