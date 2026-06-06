Ter Stegen vor Abschied aus Spanien?

Tobias Wiltschek 06.06.2026 • 21:07 Uhr Folgt Marc-André ter Stegen seinem Vereinscoach in die Eredivisie? Spanische Medien berichten vom Interesse des niederländischen Rekordmeisters.

Die sportliche Zukunft von Marc-André ter Stegen könnte in den Niederlanden liegen. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, steht der derzeit verletzte Nationaltorwart auf dem Zettel von Ajax Amsterdam.

Nach Informationen von Mundo Deportivo und Sport setzt sich Míchel, der neue Trainer des niederländischen Rekordmeisters, für eine Verpflichtung des 34-Jährigen ein.

Ter Stegen war im Laufe der abgelaufenen Saison vom FC Barcelona zum FC Girona ausgeliehen worden, kam aber insgesamt nur dreimal zum Einsatz.

Noch hat der 44-malige deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis 2028. Dass er aber noch einmal für die Blaugrana spielt, gilt als sehr unwahrscheinlich.

Neuer Ajax-Coach trainierte ter Stegen

Dass nun Ajax als Interessent gehandelt wird, liegt am neuen Trainer des Teams aus Amsterdam. Denn Míchel wechselte von Girona zum niederländischen Renommierklub und scheint von den Qualitäten seines ehemaligen Keepers trotz dessen langer Verletzungshistorie überzeugt zu sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Ob der Transfer von ter Stegen aber tatsächlich zustande kommt, ist noch offen. Dem Vernehmen nach gilt als größtes Hindernis das Gehalt des deutschen Keepers.