Transfer-News: Überraschende Wende um Bayern-Talent?

Stefan Junold 05.07.2026 • 11:16 Uhr Arijon Ibrahimovic ist beim FC Bayern offenbar für die kommende Saison eingeplant. Danach sah es zuletzt nicht aus.

Vincent Kompany plant kommende Saison angeblich mit Arijon Ibrahimovic. Laut übereinstimmenden Medienberichten will der FC Bayern das Talent im Kader behalten und den 2027 auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängern.

Zuletzt hatte es eigentlich klar nach einem Verkauf des Offensivspielers ausgesehen, mehrere Interessenten aus der Bundesliga und dem Ausland hatten sich für einen Transfer in Stellung gebracht.

Nun also offenbar die Kehrtwende. Nach angeblich guten Gesprächen zwischen Kompany und Ibrahimovic soll der 20-Jährige in der Spielzeit 2026/27 fester Bestandteil der Profimannschaft sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)