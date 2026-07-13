Transfermarkt: Kommt es bei ter Stegen zur Wende?

Johannes Behm 13.07.2026 • 17:33 Uhr Marc-André ter Stegens Zukunft ist weiterhin ungeklärt. Ein Leihgeschäft könnte nun offenbar wegen Unstimmigkeiten zwischen Spieler und Klub platzen.

Eigentlich schien Marc-André ter Stegens Leihe vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam bereits in trockenen Tüchern zu sein. Nun ist der Transfer aber offenbar ins Stocken geraten.

Das geht zumindest aus einem Bericht der niederländischen Zeitung Telegraaf hervor, die über Unstimmigkeiten bei persönlichen Vereinbarungen schreibt.

Die Probleme könnten demnach sogar dazu führen, dass die gesamte Leihe scheitert. Dabei sollen sich die Klubs laut der niederländischen Zeitung bereits grundsätzlich einig gewesen sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Barca möchte ter Stegen von der Gehaltsliste bekommen

Bei Barcelona hat ter Stegen seinen Stammplatz an Joan Garcia verloren. Schon in der letzten Saison wurde der 34-Jährige deswegen in der Rückrunde an Girona verliehen, wo er sich jedoch verletzte und somit nur auf zwei Einsätze kam.

Bei den Katalanen besitzt der 44-malige deutsche Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2028. Barca würde ter Stegen aber gerne vorzeitig von der Gehaltsliste streichen.