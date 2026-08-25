80-Millionen-Deal in England perfekt

Maximilian Lotz 25.08.2026 • 19:25 Uhr Manchester United hat seinen bisherigen Königstransfer in diesem Sommer unter Dach und Fach gebracht: Carlos Baleba kommt von Brighton & Hove Albion.

Fabian Hürzeler und Brighton & Hove Albion verlieren einen Leistungsträger, doch der Wechsel von Carlos Baleba zu Manchester United lässt zugleich die Kasse der Seagulls klingeln.

Die fixe Ablösesumme soll bei 65 Millionen Pfund (umgerechnet rund 76 Millionen Euro) liegen. Durch Bonuszahlungen können noch weitere fünf Millionen Pfund hinzukommen, sodass insgesamt über 80 Millionen Euro für den 22 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler fließen könnten. Brighton hat sich laut Medienberichten zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Wie United am Dienstag vermeldete, unterzeichnete Baleba einen Fünfjahres-Vertrag bis 2031. Der 16-malige Nationalspieler Kameruns ist der teuerste Neuzugang der Red Devils in diesem Sommer und eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld.

Manchester United rüstet im Mittelfeld weiter auf

Zuvor hatte das Team um Trainer Michael Carrick bereits Andrey Santos für rund 56 Millionen Euro vom FC Chelsea und Youri Tielemans für 41 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Baleba war 2023 vom OSC Lille nach Brighton gewechselt. Unter Hürzeler entwickelte sich Baleba bei den Seagulls zu einem Leistungsträger. Insgesamt bestritt er für das Team von der englischen Südküste 112 Pflichtspiele (vier Tore).

Nun freut sich Baleba auf seine neue Herausforderung. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, nun zum Verein meiner Träume zu gehören. In Old Trafford zu spielen, ist immer etwas Besonderes, aber die Gelegenheit, dies als Spieler von Manchester United zu tun, wird eine echte Ehre sein“, wurde der Mittelfeldspieler in der Mitteilung des Klubs zitiert.

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