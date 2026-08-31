Barca findet wohl Alvárez-Alternative - zum Schnäppchenpreis

SPORT1 31.08.2026 • 12:16 Uhr Gabriel Jesus steht wohl vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Der Stürmer soll für rund zehn Millionen Euro kommen.

Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus steht übereinstimmenden Berichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Demnach soll der 29-Jährige für rund zehn Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro an möglichen Bonus-Zahlungen zu den Katalanen wechseln.

Der Brasilianer soll den Barca-Sturm verstärken, nachdem die Bemühungen um Wunschlösung Julián Alvarez nicht von Erfolg gekrönt waren. Eine offizielle Bestätigung der Klubs liegt noch nicht vor.

Welche Rolle ist für Jesus vorgesehen?

Jesus soll den klassischen Neuner im Team von Trainer Hansi Flick geben. Der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge soll der oft von Verletzung eingebremste Brasilianer die Rolle von Robert Lewandowski einnehmen. Zwar ist Jesus nur 1,75 Meter groß, fühlt sich jedoch vor allem im Strafraum selbst zu Hause, wo er mit seinem Torinstinkt, intelligenten Bewegungen und seinen Abschlussqualitäten zu punkten weiß.

Für Barcelona soll bei Jesus neben Abschlussqualitäten auch sein Spiel gegen den Ball eine Rolle spielen. Der Klub achtet bei Offensivspielern verstärkt auf ihre Fähigkeiten im Pressing. Mit seinen Anlagen passt Jesus äußerst gut in die Philosophie von Flick und Sportdirektor Deco.

Die Rolle des zu PSG abgewanderten Ferran Torres soll hingegen durch bereits im Kader vorhandene Spieler abgedeckt werden. Der Spanier fungierte in Barcelona eher als „Falsche Neun“, indem er sich häufig fallen ließ und auch außerhalb der Gefahrenzone am Spiel teilnahm.

Von Manchester nach London – und nun nach Barcelona?

Jesus konnte in jungen Jahren bei Manchester City auf sich aufmerksam machen, verließ den Klub aber im Sommer 2022, als Erling Haaland und Julián Álvarez nach Manchester kamen. Arsenal überwies für den Brasilianer damals rund 52 Millionen Euro. Nach 95 Pflichtspieltoren in 236 Partien für die Skyblues reichte es bei den Gunners in 123 Partien lediglich für 32 Tore.

Ausschlaggebend dafür waren zahlreiche Verletzungen. Insbesondere das Knie machte häufiger Probleme. Im Januar 2025 zog sich der Angreifer einen Kreuzbandriss zu, woraufhin er in der Spielzeit 2025/26 lediglich sechs Pflichtspieltore erzielen konnte.