Barca holt wohl deutsches Juwel vom VfB Stuttgart

Vincent Wuttke 31.08.2026 • 18:35 Uhr Der FC Barcelona holt wohl ein DFB-Juwel. In diesem Sommer glänzte der bisherige Stuttgarter für die U19-Nationalmannschaft.

Der FC Barcelona schnappt sich ein deutsches Juwel. Mirza Catovic wechselt laut übereinstimmenden Berichten von Sky, Cadena SER und Fabrizio Romano vom VfB Stuttgart zu den Katalanen. Es soll sich um eine Leihe mit einer Kaufpflicht handeln. Letztere soll zwischen dreieinhalb und zehn Millionen Euro liegen. Angebote aus Brügge oder Salzburg soll der Teenager abgelehnt haben.

In der Vergangenheit hatte bereits Noah Darvich den Schritt von den Schwaben zu Barca gewagt, kehrte mittlerweile aber wieder zurück und spielt nun bei Elversberg. Für Catovic soll es besser laufen. Der defensive Mittelfeldspieler ist zunächst für die zweite Mannschaft des Weltklubs in der vierten spanischen Liga eingeplant.

Stuttgart-Juwel geht zu Barca

In der Reserve des VfB Stuttgart sammelte der 19-Jährige bereits viel Erfahrung und absolvierte in der 3. Liga bisher 45 Partien. Dabei erzielte er zwei Tore. Das bringt ihm einen Marktwert von geschätzten vier Millionen Euro ein (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Der Linksfuß gilt beim DFB als großes Juwel. In der U19-Nationalmannschaft absolvierte Catovic bereits acht Spiele unter Trainer Christian Wörns. Bei der EM im Juli war der Stuttgarter gesetzt und absolvierte vier der fünf Partien auf dem Weg bis zum Finale gegen Spanien (0:2) über die volle Distanz.