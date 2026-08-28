Für bis zu 75 Millionen: Ex-Bayern-Profi folgt Goretzka

Leon Goretzka trifft bei seinem neuen Verein auf einen alten Bekannten: Aston Villa hat den senegalesischen Angreifer Nicolas Jackson verpflichtet – und dafür tief in die Tasche gegriffen.
Teurer Jackson-Transfer perfekt
Der 25-Jährige, der zuletzt an den FC Bayern ausgeliehen war und dort mit Goretzka das Double geholt hatte, wechselt vom FC Chelsea zum Europa-League-Sieger aus Birmingham. Dort erhält er einen Fünf-Jahres-Vertrag.
Aston Villa holt Jackson für bis zu 75 Millionen
Aston Villa zahlt Medienberichten zufolge für Jackson eine Basis-Ablöse von rund 55 Millionen Euro, die mit Boni auf rund 75 Millionen anwachsen könnte. Bei den Bayern war Jackson nicht über die Jokerrolle hinausgekommen, hatte in 23 Bundesliga-Spielen achtmal getroffen. Der deutsche Meister verzichtete darauf, Jackson für kolportierten 65 Millionen Euro fest zu verpflichten.
Jackson soll bei den „Villans“ den englischen Nationalspieler Ollie Watkins ersetzen, der vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht. In Birmingham trifft Jackson auf seinen früheren Trainer Unai Emery, mit dem er schon beim FC Villarreal zusammengearbeitet hatte.
Villas Ausgaben in der laufenden Transferperiode steigen damit auf über 215 Millionen Euro. Top-Transfer ist der Schweizer Johan Manzambi, der für eine Grund-Ablöse von 60 Millionen Euro aus Freiburg kam. Goretzka wechselte nach ausgelaufenen Bayern-Vertrag ablösefrei.
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