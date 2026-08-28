Dieses Erlebnis überzeugte Goretzka von Aston Villa

SPORT1 28.08.2026 • 20:04 Uhr Leon Goretzka erklärt nach seiner Unterschrift bei Aston Villa, warum ihn die Premier League und der Villa Park überzeugt haben - und was ein Bayern-Auftritt damit zu tun hat.

Leon Goretzka hat seinen Wechsel zu Aston Villa mit der besonderen Stimmung im Villa Park und der Intensität der Premier League begründet. Der deutsche Mittelfeldspieler sprach nach seiner Unterschrift in einem Interview mit dem Klubkanal VillaTV über seine Entscheidung.

„Es war ein wirklich gutes Gefühl, hier zu unterschreiben“, sagte Goretzka. Der 31-Jährige erklärte, er habe sich nach dem Ende seiner Zeit beim FC Bayern München bewusst Zeit genommen: „Es war ein Prozess, herauszufinden, was ich wirklich will, und hier hatte ich vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl – und jetzt bin ich wirklich glücklich, hier zu sein.“

Goretzka begründet seinen Wechsel

Nach Aussage Goretzkas gaben auch die Gespräche mit dem Trainerteam und die Ambitionen des Klubs den Ausschlag. Zudem sei ihm der Verein aus eigener Erfahrung im Gedächtnis geblieben: Goretzka erinnerte an einen Auftritt mit Bayern in Birmingham im Oktober 2024. Damals verloren die Münchner mit 0:1 in der Champions League.

„Ich erinnere mich, das war eine ganz besondere Atmosphäre und eine verrückte Energie im Stadion“, so Goretzka. „Für uns mit Bayern war das nicht die beste Erfahrung, die wir hatten – für euch wahrscheinlich eine der besten. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, solche Nächte wieder zu erleben.“

Als sportlichen Kernpunkt nannte Goretzka den Rhythmus im englischen Oberhaus. „Offensichtlich ist es für mich eine neue Liga“, sagte er und ergänzte: „Ich freue mich sehr darauf, alle paar Tage solche großen Spiele zu spielen. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zur Bundesliga, wo du nur einige wenige großartige Spiele gegen große Gegner hast.“