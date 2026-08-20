BVB-Wunschspieler doch billiger als gedacht?

SPORT1 20.08.2026 • 11:21 Uhr Barca treibt den Kaderumbau vor Transferschluss voran. Héctor Fort soll unbedingt noch zu Geld gemacht werden. Davon könnte auch Borussia Dortmund profitieren.

Beim FC Barcelona läuft die Transfer-Operation auf Hochtouren – weniger als zwei Wochen vor dem Ende des Sommer-Transferfensters am 1. September sollen noch einige Spieler den Verein verlassen. Nach den Leihen von Marc-André ter Stegen zu Ajax und von Ronald Araújo zu Liverpool ist Barca darum bemüht, Geld durch Verkäufe einzunehmen.

Einer der Verkaufskandidaten ist Héctor Fort, der nach übereinstimmenden Medienberichten auf der Wunschliste von Borussia Dortmund steht. Das Problem bisher: die hohe Ablöseforderung der Katalanen.

Doch davon könnte Barca jetzt abrücken. Wie Mundo Deportivo berichtet, fordert Barcelona für den Rechtsverteidiger eine zweistellige Millionensumme und will demnach keinen Deal unter zehn Millionen Euro akzeptieren – orientiert am anstehenden Abgang von Tommy Marqués. Dieser soll für rund zehn Millionen plus zwei Millionen Bonuszahlungen zu Sporting Braga wechseln.

Sollte Fort für eine ähnliche Summe zu haben sein, wäre das für den BVB eine gute Nachricht. Vor einigen Tagen schrieb dieselbe Zeitung noch, dass Barca für den Spanier mindestens 15 bis 20 Millionen fordern würde.

Hilft Dortmund gute Beziehung durch Adeyemi-Transfer?

Die Dortmunder sollen zudem in einer guten Ausgangslage sein, da beide Vereine seit dem Transfer von Karim Adeyemi ein gutes Verhältnis pflegen sollen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Noch ist der Transfer aber alles andere als in trockenen Tüchern. Das zeigt sich auch darin, dass Fort am Mittwoch beim Team-Event im Spotify Camp Nou vor der Joan-Gamper-Trophy gegen Al Ahly (20 Uhr) dabei sein sollte, obwohl er sportlich zuletzt außen vor war.

Fort hatte zuletzt auf Barcas Reise nach Basel gefehlt. Anders als in der Schweiz war er zuvor in Udine noch mit dabei gewesen. Jetzt wartet er weiter auf eine Entscheidung über seine Zukunft.