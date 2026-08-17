Nächster Deal bald fix? BVB will wohl auch einen Barca-Profi

SPORT1 17.08.2026 • 21:32 Uhr Der BVB schlägt auf dem Transfermarkt zu. Kommt auch noch ein Barca-Profi?

Der BVB macht weiter ernst auf dem Transfermarkt. Joey Veerman (PSV Eindhoven), Giannis Konstantelias (PAOK) und Konstantinos Karetsas (Genk) sind schon da. Doch dabei soll es nicht bleiben. Borussia Dortmund intensiviert die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger – und hat dabei Hèctor Fort ganz oben auf dem Zettel.

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, beschäftigt sich der BVB mit dem Eigengewächs des FC Barcelona. Am Montag bestätigte Sky das Interesse und nannte neben Fort auch Josh Acheampong (Chelsea) sowie Marcus Pedersen (Torino) als Kandidaten.

Holt der BVB auch Fort aus Barcelona?

Nach Informationen von Sky gilt Fort in Dortmund als bevorzugte Lösung. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Elche spielte, soll einem Wechsel in den Signal Iduna Park grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Demnach gab es bereits direkte Gespräche zwischen Dortmund und dem FC Barcelona.

Der Mundo Deportivo zufolge taxiert Barca den Außenverteidiger auf 15 bis 20 Millionen Euro. Fort passe nicht in die Pläne von Trainer Hansi Flick und trainiere seit mehreren Tagen abseits der Mannschaft, während seine Zukunft geklärt wird. Der Spieler strebt demnach einen Klub an, bei dem er dauerhaft zu regelmäßiger Spielzeit kommt.

Barcelona wolle Fort jedoch trotz eines möglichen Abgangs nicht vollständig aus der Hand geben: Laut Mundo Deportivo könnte der Klub den Preis senken, wenn er sich entweder einen prozentualen Anteil an den Rechten sichert oder eine Rückkaufoption vereinbart.

Sky berichtet allerdings, dass Dortmund rund zwei Wochen vor Transferschluss eher eine Leihe anstrebe – es sei denn, weitere Abgänge schaffen noch Spielraum im Kader und beim „Financial Fair Play“. Klar ist: Der BVB drückt aufs Tempo – mit der Aussicht auf Bundesliga und Champions League.