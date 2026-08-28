Medien: Chelsea holt argentinischen Ex-Weltmeister!

SPORT1 28.08.2026 • 06:22 Uhr Der FC Chelsea schlägt offenbar erneut auf dem Transfermarkt zu und holt einen bekannten Torwart. Gleichzeitig stehen mehrere Abgänge im Raum.

Der FC Chelsea hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten mit Aston Villa auf einen Transfer von Torhüter Emiliano Martínez verständigt. Wie unter anderem The Guardian schreibt, soll die Ablöse bei rund 8,8 Millionen Euro liegen.

Demnach habe Trainer Xabi Alonso die Verpflichtung eines neuen Keepers als Priorität ausgemacht, nachdem Robert Sánchez am Montag gegen Fulham Probleme hatte. Martínez, Argentiniens Nationaltorwart und Weltmeister von 2022, soll bei Villa nach der Verpflichtung von Zion Suzuki ins Hintertreffen geraten sein und in London einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

Gibt Chelsea auch noch einen Torhüter ab?

Der mögliche Wechsel wirft Fragen zur Zukunft von Sánchez auf. Laut The Guardian gehen Quellen davon aus, dass der Spanier einen Verlust seines Status als Nummer eins kaum akzeptieren werde und vor Schließung des Transferfensters am Dienstagabend noch abgegeben werden könnte. Unklar sei allerdings, welcher Klub für Sánchez infrage kommt. Als weiterer Faktor gilt Torhüter Mike Penders: Der hoch eingeschätzte 21 Jahre alte Belgier sollte eigentlich in dieser Saison um den Stammplatz konkurrieren, eine Leihe wird dem Bericht zufolge als Möglichkeit gesehen – Penders spielte in der Vorsaison leihweise in Straßburg.

Parallel beschäftigt Chelsea wohl weiter das Interesse von Manchester City an Enzo Fernández. Der argentinische Mittelfeldspieler soll einen Wechsel anstreben und wurde am Donnerstagabend im Carabao Cup gegen Luton nicht eingesetzt. Klubnahe Quellen behaupten, eine Einigung sei nicht in Sicht, zudem habe es bislang keine Kontaktaufnahme von City gegeben.

Chelsea wolle Fernández dem Bericht zufolge nur zu eigenen Bedingungen verkaufen. City habe eine inoffizielle Frist verpasst, Fernández in diesem Monat für rund 140 Millionen Euro zu verpflichten; es gebe Hinweise, dass die Forderung wegen der kurzen verbleibenden Zeit bis zum Deadline Day sogar steigen könnte. Chelsea müsse im Fall eines Abgangs selbst noch nachlegen, wisse aber, dass Bournemouth Alex Scott und Crystal Palace Adam Wharton nicht verkaufen wollen. Als mögliches Ziel wird in dem Bericht auch Monacos Mittelfeldspieler Lamine Camara genannt.