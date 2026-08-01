Eintracht-Talent Baum bleibt: BVB geht leer aus

Abwehrtalent Elias Baum wird Eintracht Frankfurt offenbar über den Sommer hinaus erhalten bleiben.
Hütter schließt Wechsel von Talent aus
„Wir werden ihn bei uns behalten!“, sagte Trainer Adi Hütter am Samstagnachmittag bei Eintracht TV.
SPORT1-Info: BVB an Baum interessiert
Nach SPORT1-Informationen war unter anderem Borussia Dortmund an Baum interessiert, als möglicher Nachfolger von Yan Couto auf der Rechtsverteidigerposition.
Sportdirektor Ole Book kennt Baum aus der gemeinsamen Zeit aus Elversberg, geht im Werben um den talentierten U-Nationalspieler aber offenbar leer aus.
Auch der Hamburger SV und Werder Bremen hatten nach SPORT1-Infos ihr Interesse an Baum bekundet.
Baum legt für Burkardt auf
Baum gab am Samstag im Testspiel gegen Waldhof Mannheim (1:0) die entscheidende Torvorlage, Stürmer Jonathan Burkardt vollendete (51.).
„So eine Vorlage gibt Selbstvertrauen. In den beiden vergangenen Spielen haben wir darüber gesprochen, dass im letzten Drittel die Bälle ankommen müssen. Ich muss mich für den Aufwand, den ich betreibe, belohnen. Das hat diesmal geklappt“, freute sich Baum.