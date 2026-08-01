Eintracht-Talent Baum bleibt: BVB geht leer aus

Julius Schamburg 01.08.2026 • 19:37 Uhr Adi Hütter schließt ein Wechsel von Elias Baum in diesem Sommer aus. Das heißt auch, dass der BVB im Werben um den Verteidiger leer ausgeht.

Abwehrtalent Elias Baum wird Eintracht Frankfurt offenbar über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

„Wir werden ihn bei uns behalten!“, sagte Trainer Adi Hütter am Samstagnachmittag bei Eintracht TV.

SPORT1-Info: BVB an Baum interessiert

Nach SPORT1-Informationen war unter anderem Borussia Dortmund an Baum interessiert, als möglicher Nachfolger von Yan Couto auf der Rechtsverteidigerposition.

Sportdirektor Ole Book kennt Baum aus der gemeinsamen Zeit aus Elversberg, geht im Werben um den talentierten U-Nationalspieler aber offenbar leer aus.

Auch der Hamburger SV und Werder Bremen hatten nach SPORT1-Infos ihr Interesse an Baum bekundet.

Baum legt für Burkardt auf

Baum gab am Samstag im Testspiel gegen Waldhof Mannheim (1:0) die entscheidende Torvorlage, Stürmer Jonathan Burkardt vollendete (51.).