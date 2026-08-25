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Fast 100 Millionen! Transfer von City-Profi perfekt

Transfer von City-Profi perfekt!

Manchester City hat wohl einen neuen Rekord-Abgang. Savinho wechselt für eine beträchtliche Summe zu Tottenham Hotspur.
Manchester-City-Coach Enzo Maresca lobt Tijjani Reijnders und reagiert auf die Gerüchte um Savinho. Während des Transferfensters könne vieles passieren, ausschließen wolle er nichts.
SPORT1
Manchester City hat wohl einen neuen Rekord-Abgang. Savinho wechselt für eine beträchtliche Summe zu Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur hat den nächsten millionenschweren Transfer perfekt gemacht. Wie die Spurs am Dienstag offiziell bekanntgaben, wechselt Savinho von Manchester City nach Nordlondon. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 22 Jahre alte brasilianische Flügelspieler, dessen Vertrag bei den Skyblues noch bis 2031 gelaufen wäre, galt bereits seit längerer Zeit als Wunschkandidat der Tottenham-Verantwortlichen.

Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben. Nach übereinstimmenden Berichten englischer Medien liegt die Ablöse bei 87,5 Millionen – durch Boni kann die Summe auf 99 Millionen Euro ansteigen.

Savinho ist wohl Citys neuer Rekord-Abgang

Savinho würde damit zum teuersten Abgang der Klub-Geschichte der Cityzens aufsteigen. Bislang war das Julian Álvarez, der vor zwei Jahren für 75 Millionen Euro nach Spanien abgewandert war.

Der auf beiden Außenbahnen einsetzbare Offensivspieler war im Sommer 2024 nach starken Leistungen beim FC Girona nach Manchester gewechselt. In der vergangenen Saison kam der brasilianische Nationalspieler jedoch häufig nur als Joker zum Einsatz.

Bei den Spurs, die in der vergangenen Saison fast aus der Premier League abstiegen wären, soll Savinho nun unter Trainer Roberto De Zerbi eine Schlüsselrolle im Angriff übernehmen. Medienberichten zufolge unterschrieb der Dribbelkünstler in London einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Tottenham hatte zuvor bereits für 270 Millionen Euro eingekauft. Neu im Team von Trainer Roberto De Zerbi sind Mateus Fernandes (West Ham), Sandro Tonali (Newcastle) und Jan Paul van Hecke (Brighton). Dazu kamen die Verteidiger Marcos Senesi und Andrew Robertson sowie Torhüter Martin Dubravka ablösefrei.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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