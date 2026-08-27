FC Bayern gibt nächstes Talent ab

Der FC Bayern hat das nächste Talent abgegeben. Mit dem erst 17 Jahre alten Wisdom Mike verlässt der nächste vielversprechende junge Spieler den Rekordmeister. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Bayern gibt nächstes Talent ab
Wie die Bayern am Donnerstag bekanntgaben, geht Mike zu Club Brügge nach Belgien. Der gebürtige Münchner war im Sommer 2022 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach an den FC Bayern Campus gekommen.
FC Bayern gibt Wisdom Mike an Champions-League-Klub ab
Wie Sky berichtet, kassieren die Bayern eine fixe Ablöse von fünf Millionen. Durch Boni kann die Summe noch ansteigen. Eine Rückkaufoption soll es nicht geben, dafür habe sich der FCB eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.
Mit Brügge könnte Mike bald schon wieder auf die Bayern treffen: Die Belgier befinden sich für die Auslosung der Champions-League-Ligaphase in Lostopf 2, Bayern hat seinen Platz in Topf 1.
Teenager holte zwei Titel mit den Bayern
„Weezy kam mit 13 Jahren an den FC Bayern Campus, hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt, feierte nur zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Profidebüt und wurde zum deutschen Juniorennationalspieler“, erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: „Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn sein toller Charakter aus. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“
Mike hatte sich über den Nachwuchs der Bayern bis zu den Profis hochgearbeitet. Für die erste Mannschaft absolvierte er fünf Einsätze und war im vergangenen Jahr auch bei der Klub-WM in den USA dabei. Mit den Bayern holte der Teenager die Deutsche Meisterschaft und den Supercup. Auf dem Weg zum Sieg im DFB-Pokal kam er dagegen nicht zum Einsatz.
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