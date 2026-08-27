FC Bayern gibt nächstes Talent ab

Raphael Weber 27.08.2026 • 09:55 Uhr Der FC Bayern trennt sich von Wisdom Mike. Der 17-Jährige wechselt ins Ausland und spielt in der Champions League.

Der FC Bayern hat das nächste Talent abgegeben. Mit dem erst 17 Jahre alten Wisdom Mike verlässt der nächste vielversprechende junge Spieler den Rekordmeister. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wie die Bayern am Donnerstag bekanntgaben, geht Mike zu Club Brügge nach Belgien. Der gebürtige Münchner war im Sommer 2022 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach an den FC Bayern Campus gekommen.

FC Bayern gibt Wisdom Mike an Champions-League-Klub ab

Wie Sky berichtet, kassieren die Bayern eine fixe Ablöse von fünf Millionen. Durch Boni kann die Summe noch ansteigen. Eine Rückkaufoption soll es nicht geben, dafür habe sich der FCB eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Mit Brügge könnte Mike bald schon wieder auf die Bayern treffen: Die Belgier befinden sich für die Auslosung der Champions-League-Ligaphase in Lostopf 2, Bayern hat seinen Platz in Topf 1.

Teenager holte zwei Titel mit den Bayern

„Weezy kam mit 13 Jahren an den FC Bayern Campus, hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt, feierte nur zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Profidebüt und wurde zum deutschen Juniorennationalspieler“, erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: „Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn sein toller Charakter aus. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“