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FC Bayern gibt Doppel-Deal bekannt

Bayern gibt Doppel-Deal bekannt

Der FC Bayern gibt mit Felipe Chávez ein Talent erneut ab - verlängert den Vertrag mit dem jungen peruanischen Nationalspieler aber auch gleichzeitig.
Noch im Mai stand seine Vertragsverlängerung offenbar auf der Kippe. Nun wurde das Arbeitspapier von Max Eberl über diese Saison ausgeweitet. Ein persönlicher Erfolg nach zwei turbulenten Jahren.
Philipp Heinemann
Der FC Bayern gibt mit Felipe Chávez ein Talent erneut ab - verlängert den Vertrag mit dem jungen peruanischen Nationalspieler aber auch gleichzeitig.

Der FC Bayern hat den Offensivspieler Felipe Chávez ein weiteres Mal verliehen. Der 19-Jährige wechselt für die anstehende Saison zum 1. FC Magdeburg. Gleichzeitig wurde Chávez‘ Vertrag in München bis 2028 verlängert.

„,Pippo‘ Chávez hat in der Rückrunde bei seinen Einsätzen für den 1. FC Köln die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gemacht und soll nun in Magdeburg weiter regelmäßig auf dem Platz stehen“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zu dem Wechsel.

Bayern von Chávez weiter überzeugt

Man habe den Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers verlängert, „weil wir von seinem Potenzial für die Zukunft überzeugt sind.“

Der peruanische Nationalspieler Chávez hatte bereits die vergangene Rückrunde auf Leihbasis beim 1. FC Köln verbracht. Dabei kam er auf sieben Einsätze.

Der in Aichach geborene Chávez kam 2019 aus der Jugend des FC Augsburg nach München.

Mit dem offenbar bevorstehenden Transfer von Wisdom Mike zu Club Brügge wird ein weiteres Talent den FCB wohl in Kürze verlassen.

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