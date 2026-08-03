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FC Schalke: Leih-Transfer platzt wohl kurz vor Abschluss!

Schalke-Deal platzt kurz vor Abschluss

Der FC Schalke 04 stand kurz vor einem Leihgeschäft mit Jesper Lindström - nun geht der Deal mit dem Angreifer aus der Serie A offenbar in die Brüche.
Der FC Schalke 04 baggert an Edin Dzeko und Jesper Lindström. Derweil fehlen gleich drei Bundesliga-Profis in den Trainingslagern ihrer Klubs.
Philipp Heinemann
Der FC Schalke 04 stand kurz vor einem Leihgeschäft mit Jesper Lindström - nun geht der Deal mit dem Angreifer aus der Serie A offenbar in die Brüche.

Der unmittelbar bevorstehende Leih-Transfer von Jesper Lindström von der SSC Neapel zum FC Schalke 04 ist offenbar auf den letzten Metern in die Brüche gegangen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben die Königsblauen den Deal mit dem Rechtsaußen abgeblasen. Auch Transfer-Journalist Fabrizio Romano verbreitete die Meldung. Dabei war Lindström bereits nach Deutschland gereist, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Bilder zeigen den Spieler am Flughafen von Düsseldorf.

Dem Bericht zufolge reagierte Schalke damit auf Probleme in der Kommunikation mit Napoli. Der Klub aus der Serie A halte sich nicht an Absprachen und Versprechungen, heißt es.

Ex-Frankfurter wohl doch nicht zu Schalke

Unter anderem fordere Neapel die Verankerung einer Kaufpflicht im Vertrag, Schalke schwebt demnach allerdings lediglich eine Kaufoption vor. Ein Transfer soll nun in weite Ferne gerückt sein.

Der 26-jährige Lindström sollte die Offensive der Schalker verstärken, in der vergangenen Saison war er an den VfL Wolfsburg ausgeliehen.

Der einstige Spieler von Eintracht Frankfurt konnte dort allerdings – auch aufgrund von Verletzungsproblemen – nur bedingt überzeugen. Insgesamt kommt der Däne auf 70 Bundesligaspiele, 12 Tore und neun Assists.

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