Eintracht Frankfurt macht nächsten Transfer perfekt

SPORT1 02.08.2026 • 13:55 Uhr Eintracht Frankfurt verkündet den nächsten Sommerneuzugang. Raphael Onyedika unterschreibt bei den Hessen bis 2031.

Eintracht Frankfurt hat seinen nächsten Neuzugang verkündet. Der nigerianische Nationalspieler Raphael Onyedika wechselt vom belgischen Erstligisten Club Brügge zu den Hessen und unterzeichnet einen Vertrag bis 2031. Das gab der Klub am Sonntagmittag bekannt.

Der defensive Mittelfeldspieler könnte der SGE die Zweikampfstärke und Struktur liefern, die in der vergangenen Saison häufig fehlte. „Er überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Onyedika: Frankfurt sticht Saudi-Klubs aus

Der Transfer hatte sich bereits vor wenigen Tagen abgezeichnet. Nun folgte auch die offizielle Bestätigung. Nach SPORT1-Informationen hat die Eintracht im Werben um den talentierten Mittelfeldspieler einige Vereine aus Saudi-Arabien ausgestochen.

Darunter auch Al-Hilal – der Wüstenklub hatte Onyedika ein finanziell lukrativeres Angebot unterbreitet, doch der 25-Jährige entschied sich letztlich für die Eintracht. Dabei spielte besonders die sportliche Perspektive bei einem Klub in Europas Top-5-Ligen eine bedeutende Rolle für den nigerianischen Nationalspieler.

Onyedika absolvierte 95 Spiele in der ersten belgischen Liga und stand dazu bereits 24-mal in der Champions League auf dem Platz.

Nach Noel Aséko (Bayern München), dem Brasilianer Otávio (Estrela Amadora), Malik Pimpong (FC Midtjylland) und Noel Futkeu (Greuther Fürth) ist er der fünfte Sommertransfer der Eintracht.

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