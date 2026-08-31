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Für 140 Millionen Euro! Mega-Transfer von Enzo Fernández vor Abschluss

Fernández-Deal vor Abschluss

Enzo Fernández steht vor einem Wechsel zu Manchester City. Der Mittelfeldspieler soll dem FC Chelsea stolze 140 Millionen Euro einbringen.
Nick Woltemade steht vor einem Engagement in Italien. Kurz vor dem Deadline-Day könnte es beim DFB-Stürmer jetzt ganz schnell gehen. Auch beim BVB deutet sich noch einmal Bewegung auf dem Transfermarkt an.
SPORT1
Enzo Fernández steht vor einem Wechsel zu Manchester City. Der Mittelfeldspieler soll dem FC Chelsea stolze 140 Millionen Euro einbringen.

Der Wechsel von Enzo Fernández zu Manchester City rückt immer näher. Wie Sky berichtet, haben die Cityzens inzwischen direkte Gespräche mit dem FC Chelsea über einen möglichen Transfer des argentinischen Mittelfeldspielers aufgenommen.

Der 25 Jahre alte Weltmeister steht bei den Blues noch bis 2032 unter Vertrag. Chelsea lässt Fernández offenbar ziehen, wenn die Londoner den passenden Ersatz finden und die finanziellen Vorstellungen erfüllt werden. Bereits zuvor hatte der Klub intern festgelegt, dass Fernández für rund 120 Millionen Pfund (circa 140 Millionen Euro) wechseln darf.

Transfers: Fernández steht zum Medizincheck bereit

TalkSport berichtet, dass man bei den Skyblues zuversichtlich ist, den Deal noch am späten Montagabend abzuschließen. Die Spielerseite soll sich mit ManCity bereits vollständig einig sein und Fernández sogar schon zum Medizincheck bereitstehen.

City möchte sich vor Ende des Transferfensters unbedingt noch im zentralen Mittelfeld verstärken. Fernández gilt als die Wunschlösung. Der Argentinier, der seit seinem Rekordwechsel (121 Millionen Euro) von Benfica Lissabon Anfang 2023 für Chelsea spielt, kam zuletzt nicht mehr regelmäßig zum Zug und fehlte in den vergangenen Partien der Blues im Spieltagskader.

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