Für 140 Millionen Euro! Mega-Transfer von Enzo Fernández vor Abschluss

SPORT1 31.08.2026 • 23:37 Uhr Enzo Fernández steht vor einem Wechsel zu Manchester City. Der Mittelfeldspieler soll dem FC Chelsea stolze 140 Millionen Euro einbringen.

Der Wechsel von Enzo Fernández zu Manchester City rückt immer näher. Wie Sky berichtet, haben die Cityzens inzwischen direkte Gespräche mit dem FC Chelsea über einen möglichen Transfer des argentinischen Mittelfeldspielers aufgenommen.

Der 25 Jahre alte Weltmeister steht bei den Blues noch bis 2032 unter Vertrag. Chelsea lässt Fernández offenbar ziehen, wenn die Londoner den passenden Ersatz finden und die finanziellen Vorstellungen erfüllt werden. Bereits zuvor hatte der Klub intern festgelegt, dass Fernández für rund 120 Millionen Pfund (circa 140 Millionen Euro) wechseln darf.

Transfers: Fernández steht zum Medizincheck bereit

TalkSport berichtet, dass man bei den Skyblues zuversichtlich ist, den Deal noch am späten Montagabend abzuschließen. Die Spielerseite soll sich mit ManCity bereits vollständig einig sein und Fernández sogar schon zum Medizincheck bereitstehen.