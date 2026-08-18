Für Rekordablöse! Paderborn holt ehemaliges Bayern-Talent Vidovic

SID 18.08.2026 • 17:18 Uhr Gabriel Vidovic wechselt zum SC Paderborn. Der Aufsteiger zahlt bis zu drei Millionen Euro. In München reifte der Kroate zum Profi, der Durchbruch gelang damals nicht.

Aufsteiger SC Paderborn hat den kroatischen Offensivspieler und ehemaligen Münchner Gabriel Vidovic zurück in die Fußball-Bundesliga geholt.

Wie die Ostwestfalen am Dienstag bekannt gaben, kommt der 22-Jährige vom kroatischen Double-Sieger Dinamo Zagreb. Laut kicker zahlt der SCP eine Rekordablöse von bis zu drei Millionen Euro für das einstige Bayern-Talent. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Seine bisherige sportliche Vita spricht für sich“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange: „Er ist flexibel einsetzbar, technisch top, hat seine Stärken auch im Dribbling und im Torabschluss. In den vergangenen Jahren hat er zudem Erfahrungen auf internationalem Niveau gesammelt und wird unsere Offensive bereichern.“

Vidovic verpasste Bayern-Durchbruch

Das Münchner Eigengewächs hatte im April 2022 im Alter von 18 Jahren unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann für die Bayern in der Bundesliga debütiert.