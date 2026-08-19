BVB-Transfer: Gerade gekommen und schon wieder weg?

SPORT1 19.08.2026 • 14:42 Uhr Mit dem Griechen-Doppelschlag um Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias und auch der Verpflichtung von Joey Veerman hat Borussia Dortmund sein Mittelfeld diesen Sommer kräftig verstärkt. Für einen anderen Neuzugang wird die Luft deshalb jetzt schon dünn.

Justin Lerma steht bei Borussia Dortmund früh vor einer ungewissen Perspektive. Nach seinem Sommerwechsel kämpft das Talent um Einsatzzeit, während die Konkurrenz im Mittelfeld weiter wächst. Borussia Dortmund könnte Neuzugang Justin Lerma schneller wieder abgeben als gedacht. Nach Informationen der WAZ wird intern über eine Leihe des 18 Jahre alten Mittelfeldspielers nachgedacht.

Lerma war im Sommer für rund vier Millionen Euro vom ecuadorianischen Klub Independiente nach Dortmund gewechselt. Im ersten Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) hinterließ er noch einen positiven Eindruck. In den vergangenen beiden Partien kam der U20-Nationalspieler Ecuadors jedoch nicht zum Einsatz.

BVB-Trainer Niko Kovac verwies zuletzt auf den Entwicklungsbedarf des Youngsters. „Wir können nicht alle bringen. Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten. Der Junge gehört zum Team wie alle anderen auch“, sagte Kovac.

Die Situation hat sich durch die Verpflichtung von Joey Veerman zusätzlich verschärft. Im zentralen Mittelfeld ist die Konkurrenz beim BVB groß, weshalb eine Leihe als möglicher nächster Entwicklungsschritt diskutiert wird.

Alternativ könnte Lerma zunächst über die Dortmunder U23 an den Profikader herangeführt werden. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Talents steht nach den Informationen bislang noch aus.