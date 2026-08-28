Riesiger Last-Minute-Transfer in der Premier League?

Daniel Höhn 28.08.2026 • 12:33 Uhr Enzo Fernández steht beim FC Chelsea wohl vor dem Absprung. Ein Liga-Kontrahent soll großes Interesse haben.

Nimmt das Transferkarussell bei Enzo Fernández noch einmal Fahrt auf? Wie Sky Sports berichtet, beschäftigt sich Manchester City in den letzten Tagen des Transferfensters intensiv mit einer Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers vom FC Chelsea.

Für zusätzliche Spekulationen sorgte nun dessen Fehlen im Kader der Blues beim 2:0 im League Cup gegen Luton Town. Chelsea-Coach Xabi Alonso wies einen direkten Zusammenhang mit der Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers zwar zurück und sprach von einer sportlichen Entscheidung. Die Diskussionen um einen möglichen Wechsel zum englischen Meister von 2024 dürften damit aber kaum verstummen.

Fernández hat noch Vertrag bis 2032

Der 25 Jahre alte Argentinier steht in London noch langfristig unter Vertrag. Sein Arbeitspapier beim FC Chelsea läuft bis zum Sommer 2032. Fernández, der bevorzugt im zentralen beziehungsweise defensiven Mittelfeld eingesetzt wird, hatte die Blues Anfang 2023 für eine Rekordablöse von Benfica Lissabon verstärkt.

Nach Informationen von ESPN hatte Chelsea zuletzt eine Ablöseforderung von rund 120 Millionen Pfund (140 Millionen Euro) für den Weltmeister von 2022 aufgerufen. Ob Manchester City bereit ist, sich dieser Größenordnung anzunähern, bleibt offen. Die Gespräche um einen möglichen Transfer sollen jedoch weiter an Dynamik gewinnen.

—–