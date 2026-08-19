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Hamann: "Leipzig kann El Mala gebrauchen"

„Leipzig kann El Mala gebrauchen“

Said El Mala ist nach wie vor ein Dauerthema auf dem Transfermarkt. Jetzt hat sich Dietmar Hamann für einen Wechsel des 19-Jährigen zu RB Leipzig stark gemacht.
Borussia Dortmund hat sich wohl endgültig aus dem Transferpoker um Said El Mala verabschiedet. Die vom 1. FC Köln geforderte Summe soll auch mit dem finalen Angebot des BVB nicht erreicht worden sein.
SID
Said El Mala ist nach wie vor ein Dauerthema auf dem Transfermarkt. Jetzt hat sich Dietmar Hamann für einen Wechsel des 19-Jährigen zu RB Leipzig stark gemacht.

TV-Experte Dietmar Hamann hat sich für einen Transfer von Said El Mala zu Fußball-Bundesligist RB Leipzig ausgesprochen.

„Leipzig könnte ihn definitiv gebrauchen, wenn man sieht, was er bei einem Abstiegskandidaten für Tore gemacht hat“, sagte der 52-Jährige bei Sky. An den Ablöseforderungen der Kölner dürfte ein Wechsel durch den Verkauf von Yan Diomande nicht scheitern: „RB hat das Geld. Es ist ein Spieler, den ich gerne in Leipzig sehen, und der dorthin passen würde.“

Will El Mala überhaupt nach Leipzig?

Ob das 19 Jahre alte Toptalent vom 1. FC Köln tatsächlich zum Champions-League-Teilnehmer will, ist derweil unklar, verbrieft war bis dato nur El Malas Wechselwunsch zu Borussia Dortmund. „Dort war es eine Frage des Preises“, sagte Hamann. „Er wollte nach Dortmund, das heißt nicht, dass er nicht auch nach Leipzig wechseln würde. Wenn er das will, wird es auch so kommen.“

Angesichts der fortgeschrittenen Vorbereitung stellte Hamann eine Ablöse von 60 bis 65 Millionen Euro in den Raum. „Du wünscht das natürlich keinem, dass er einen Spieler, der letzte Saison über 10 Tore aus dem Spiel gemacht hat, verliert“, sagte er mit Blick auf den FC: „Aber er kam ja auch wie ein Phönix aus der Asche von Viktoria Köln zum FC.“

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