Köln schnappt sich wohl Tottenham-Juwel

SPORT1 31.08.2026 • 11:49 Uhr Seit Wochen gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Mikey Moore zum 1. FC Köln. Nun scheint Klarheit zu herrschen.

Lange deutete vieles darauf hin, nun steht der Wechsel offenbar kurz vor dem Abschluss: Der 1. FC Köln verpflichtet Mikey Moore von Tottenham Hotspur bis zum Sommer 2027. Eine Kaufoption soll nach übereinstimmenden Medienberichten nicht enthalten sein.

Nach Informationen von Sky wird der 19 Jahre alte Offensivspieler noch am Montag in der Domstadt erwartet, um die letzten Formalitäten zu erledigen. Dass der Transfer zustande kommt, galt zuletzt keineswegs als selbstverständlich.

Innerhalb des Londoner Klubs gab es Überlegungen, Moore angesichts seiner starken Leistungen in der Vorbereitung doch zu behalten. Der englische Juniorennationalspieler hatte sich unter Trainer Roberto De Zerbi empfohlen. Zum Auftakt der Premier League stand er in der Startelf, wenige Tage später sorgte er im Ligapokal mit einem sehenswerten Treffer beim 5:1 gegen Charlton Athletic erneut für Aufsehen.

Ist Moore einer wie Wirtz?

Erst die jüngsten Transfers der Spurs mit Savinho und Omar Marmoush ebneten schließlich den Weg für den Wechsel. In Köln soll Moore jene Spielpraxis erhalten, die ihm den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen soll. Der Youngster wurde in der Nachwuchsakademie von Tottenham ausgebildet. Im Sommer 2025 ging er leihweise zu den Glasgow Rangers.