Konstantelias-Ersatz? BVB wird angeblich in Polen fündig

Philipp Heinemann 31.08.2026 • 21:12 Uhr Borussia Dortmund sucht nach einem Ersatz für Giannis Konstantelias - und wird angeblich in der polnischen ersten Liga fündig.

Hat Borussia Dortmund einen Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias gefunden? Wie die polnische Zeitung Meczyki berichtet, steht der BVB kurz vor der Verpflichtung von Marcel Regula. Der 19-Jährige ist noch bis 2028 an Zaglebie Lubin gebunden.

Dem Bericht zufolge sollen sich die Vereine weitgehend einig sein. Die Entscheidung werde in den letzten Stunden des vorletzten Tages der Transferphase erwartet. In Deutschland berichtet Sky von auf Hochtouren laufenden Gesprächen. Eine mögliche Ablöse solle bei unter 10 Millionen Euro liegen.

Marcel Regula: Ist er der neue BVB-Spieler?

Wie Konstantelias, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt, läuft der Youngster im offensiven Mittelfeld auf – er kann auch auf dem rechten Flügel oder als Stürmer spielen (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Regula ist U21-Nationalspieler Polens. In der laufenden Saison erzielte er in der Ekstraklasa einen Treffer bei fünf Einsätzen. In der vergangenen Saison kam er auf 32 Partien, sieben Tore und fünf Assists.