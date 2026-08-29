Frenetischer Empfang! Galatasaray holt Kracher

SPORT1 29.08.2026 • 18:15 Uhr Galatasaray verstärkt seine Offensive mit Rafael Leão von der AC Milan

Rafael Leão verlässt die AC Mailand und wechselt zu Galatasaray. Der türkische Spitzenklub bestätigte am Samstag die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers und setzte sich im Werben um den Flügelstürmer gegen weitere Interessenten durch.

Der 27-Jährige wurde frenetisch von den Gala-Fans empfangen. Es endet damit seine Zeit bei den Rossoneri. Medienberichten zufolge liegt die Ablöse bei 45 Millionen Euro, hinzu können weitere Bonuszahlungen kommen. Leão soll bei Galatasaray ein Nettojahresgehalt im zweistelligen Millionenbereich erhalten.

Leão verabschiedet sich bei Milan-Fans

Bereits auf dem Weg zur Vertragsunterzeichnung hatte sich der Offensivspieler von den Mailänder Fans verabschiedet: „Ich wollte auf dem Platz stehen und mich von den Fans verabschieden, aber das war nicht möglich. Ich wünsche der AC Mailand alles Gute und werde den Verein weiterhin verfolgen. Ich danke den Fans für ihre Unterstützung.“

Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Leão galt lange als einer der wertvollsten Spieler im Kader der Mailänder, konnte sein höchstes Leistungsniveau zuletzt jedoch nicht mehr konstant abrufen. Sein Marktwert sank seit dem Sommer 2024 deutlich.

Mit einer Ablöse von 45 Millionen Euro gehört der Portugiese zu den teuersten Verkäufen der Vereinsgeschichte der AC Mailand. Für Galatasaray ist es zugleich einer der größten Transfers überhaupt. Mehr zahlte der Klub bislang nur für Victor Osimhen, der 2025 verpflichtet wurde.