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Kündigt der BVB hiermit den Wunschtransfer an?

Deutet der BVB hier einen Transfer an?

Kündigt Borussia Dortmund mit diesem Post einen anstehenden Transfer an? In einem kuriosen Video des BVB taucht auch Kevin Großkreutz auf.
Niko Kovac gibt auf der Asien-Reise ein Update zu dem bevorstehenden Transfer von Konstantinos Karetsas. Der Grieche hatte am Donnerstag noch den Medizincheck in Dortmund absolviert.
Philipp Heinemann
Kündigt Borussia Dortmund mit diesem Post einen anstehenden Transfer an? In einem kuriosen Video des BVB taucht auch Kevin Großkreutz auf.

Was will Borussia Dortmund seinen Fans mit diesem Video wohl sagen? Der BVB hat auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien die Transfer-Hoffnungen der eigenen Anhänger geschürt.

Die Schwarz-Gelben kündigten eine Veranstaltung in der Dortmunder Kneipe „Olympia Grill“ an, am Montag um 15 Uhr solle man vorbeikommen. Was sich zu diesem Zeitpunkt in der Schimmelstraße 129 abspielen wird, ließ der Verein offen.

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In einem ebenfalls veröffentlichten Video wird aber ein vermutlich entscheidender Hinweis gegeben. Zu sehen ist ein Kneipenbesucher, der sagt: „Da bestellste einmal dir einmal nen Gyrosteller und die Leute denken sofort, du verpflichtest ’n griechischen Nationalspieler.“ Eine Anspielung auf Konstantinos Karetsas?

Auch Großkreutz taucht in BVB-Video auf

Der 18-Jährige von KRC Genk gilt seit Wochen als der Wunschtransfer der Dortmunder, die einen Nachfolger für Julian Brandt suchen. Er soll wohl gut 30 Millionen Euro kosten. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll bereits alles fix sein, die offizielle Verkündung steht aber noch aus.

In dem BVB-Video, in dem auch ein Pommes essender Kevin Großkreutz auftaucht, ist noch ein schwarzes Auto zu sehen, das vor dem „Olympia Grill“ hält. Ein nicht zu erkennender Mann steigt aus dem Fahrzeug aus.

Stellt Dortmund seinen jungen Neuzugang womöglich tatsächlich in einer Kneipe vor? Einige Fans sehen in dem Video auf jeden Fall eine Transferankündigung.

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