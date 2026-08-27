"Letzten Meter machen": Diaby vor Bundesliga-Rückkehr

SID 27.08.2026 • 05:36 Uhr Moussa Diaby kehrt wohl zu Bayer Leverkusen zurück. Ein früherer Weltmeister soll dagegen unmittelbar vor dem Abschied stehen.

Moussa Diaby steht vor einer Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen – doch noch müssen sich die Fans der Werkself etwas gedulden. „Er ist noch nicht in Deutschland, aber wir sind weit. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten Tagen finalisieren“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes im Rahmen des „Rheinischen Fußballgipfels“ in Düsseldorf.

„Wenn das am Ende klappt, sind wir sehr froh, weil wir auf der Position das Gefühl hatten, dass wir etwas machen wollten. Ein Spieler, der uns sofort weiterhilft“, sagte Rolfes: „Wir schauen mal, dass wir auch die letzten Meter machen.“

Leverkusen: Palacios steht vor Abschied

Diaby hatte von 2019 bis 2023 für Leverkusen gespielt, über die Zwischenstation Aston Villa zog es den französischen Flügelflitzer im Sommer 2024 nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad. Laut Sky und kicker soll die Ablöse für den 27-Jährigen knapp unter 30 Millionen Euro liegen.

Exequiel Palacios steht vor einem Abschied. Den argentinischen Weltmeister von 2022 zieht es wohl zum Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town. Hier seien die Verhandlungen „ähnlich weit“, sagte Rolfes: „Es ist natürlich eine andere Situation bei ihm, dass er nach sechseinhalb Jahren einfach das Gefühl hatte, was Neues machen zu wollen.“