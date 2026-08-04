Transfermarkt: Bahnt sich eine spektakuläre Bundesliga-Rückkehr an?

SPORT1 04.08.2026 • 10:33 Uhr Leverkusen arbeitet offenbar an der Rückkehr eines alten Bekannten. Wechselt Moussa Diaby zurück in die Bundesliga?

Bahnt sich bei Bayer Leverkusen ein echter Transfer-Hammer an? Wie die Bild und der kicker berichten, arbeitet die Werkself an einer Rückholaktion von Moussa Diaby. Der Franzose soll sich bei seinem aktuellen Klub Al-Ittihad nicht mehr wohlfühlen und strebt demnach eine Rückkehr nach Leverkusen an.

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes befindet sich laut Bild bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Flügelspieler, auch der kicker schreibt von „konkreten Gesprächen“. Auch Inter Mailand soll die Situation aufmerksam verfolgen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Diaby ist 27 Jahre alt, französischer Staatsbürger und steht derzeit beim saudi-arabischen Spitzenklub Al-Ittihad unter Vertrag. Der Offensivspieler, der hauptsächlich auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommt, ist noch bis zum 30. Juni 2029 an den Verein gebunden.

Diaby wäre wohl für unter 30 Millionen zu haben

Für Bayer wäre es die Rückkehr eines alten Bekannten. Bereits zwischen 2019 und 2023 lief Diaby für die Rheinländer auf und zählte mit 49 Toren sowie 47 Vorlagen in 172 Pflichtspielen zu den prägenden Spielern dieser Ära. Anschließend wechselte er zunächst für 55 Millionen Euro zu Aston Villa, ehe ihn Al-Ittihad im Sommer 2024 für rund 60 Millionen Euro verpflichtete.

Nach Informationen der Bild könnte Diaby nun für weniger als 30 Millionen Euro verfügbar sein. Zudem soll der ehemalige französische Nationalspieler bereit sein, für eine Rückkehr nach Leverkusen deutliche Abstriche bei seinem Gehalt in Kauf zu nehmen.

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