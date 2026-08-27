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Abgang perfekt: Leverkusen kassiert 30 Millionen Euro

Bayer-Abgang lässt Kasse klingeln

Exequiel Palacios spielt künftig für Ipswich Town. Bayer ermöglicht ihm den Traum von der Premier League.
Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Carles Martínez tut sich Bayer Leverkusen bei Wehen Wiesbaden zunächst schwer. Dann aber dreht die Werkself auf - und zelebriert teilweise Fußball vom Feinsten.
SID
Exequiel Palacios spielt künftig für Ipswich Town. Bayer ermöglicht ihm den Traum von der Premier League.

Ein weiterer Doublegewinner verlässt Bayer Leverkusen: Der argentinische Ex-Weltmeister Exequiel Palacios kehrt dem Rheinland nach sechseinhalb Jahren den Rücken und spielt künftig in der Premier League.

Der 27-Jährige, der 2024 mit der Werkself die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, schließt sich Ipswich Town an. Medienberichten zufolge erhält Leverkusen eine Ablösesumme von bis zu 30 Millionen Euro. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Mit diesem Transfer erfüllen wir Exequiel Palacios den großen Wunsch, sich nach seiner Top-Zeit in der Bundesliga auch in der Premier League zu beweisen“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Pala hat seine große fußballerische Qualität immer wieder unter Beweis gestellt und sich mit seiner Art und seinem Auftreten hohe Wertschätzung in der Mannschaft sowie im gesamten Klub erworben.“

Palacios reift in Leverkusen zum Topspieler

Palacios war 2020 von River Plate aus Buenos Aires ins Rheinland gewechselt. In Leverkusen reifte er zum Topspieler.

„Ich bin bei Bayer 04 fußballerisch erwachsen geworden, hier hat man mir vertraut und ich konnte all das entwickeln, das mich heute auf dem Platz ausmacht“, sagte Palacios, der mit Argentinien 2022 an der Seite von Lionel Messi den WM-Titel geholt und bei der Endrunde in diesem Jahr zu der Mannschaft gehört hatte, die im Finale Spanien unterlag.

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