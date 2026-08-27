Abgang perfekt: Leverkusen kassiert 30 Millionen Euro

SID 27.08.2026 • 22:14 Uhr Exequiel Palacios spielt künftig für Ipswich Town. Bayer ermöglicht ihm den Traum von der Premier League.

Ein weiterer Doublegewinner verlässt Bayer Leverkusen: Der argentinische Ex-Weltmeister Exequiel Palacios kehrt dem Rheinland nach sechseinhalb Jahren den Rücken und spielt künftig in der Premier League.

Der 27-Jährige, der 2024 mit der Werkself die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, schließt sich Ipswich Town an. Medienberichten zufolge erhält Leverkusen eine Ablösesumme von bis zu 30 Millionen Euro. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Mit diesem Transfer erfüllen wir Exequiel Palacios den großen Wunsch, sich nach seiner Top-Zeit in der Bundesliga auch in der Premier League zu beweisen“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Pala hat seine große fußballerische Qualität immer wieder unter Beweis gestellt und sich mit seiner Art und seinem Auftreten hohe Wertschätzung in der Mannschaft sowie im gesamten Klub erworben.“

Palacios reift in Leverkusen zum Topspieler

Palacios war 2020 von River Plate aus Buenos Aires ins Rheinland gewechselt. In Leverkusen reifte er zum Topspieler.