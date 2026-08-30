Max Meyer wechselt wohl in Regionalliga - einst war er "Weltklasse"

Philipp Heinemann 30.08.2026 • 22:16 Uhr Max Meyer kehrt erneut nach Deutschland zurück. Das einstige Toptalent entscheidet sich für den Schritt in die vierte Liga.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Max Meyer steht kurz vor einer Rückkehr in die Heimat. Wie Sky und Reviersport übereinstimmend berichten, schließt sich der 30-Jährige dem Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen an.

Meyer, der einst als Toptalent des FC Schalke zum DFB-Spieler wurde, hatte zuletzt zwei Jahre lang für APOEL Nikosia gespielt. Im Juni lief sein Vertrag dort aus.

Der Schritt nach Oberhausen bedeutet für den Mittelfeldspieler eine Heimkehr: In der Großstadt aus dem Ruhrgebiet ist er geboren. Meyer wird in der vierten Liga wohl einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Der Medizincheck soll noch ausstehen.

Das „Weltklasse“-Zitat verfolgt Meyer bis heute

Für Oberhausen spielte er auch schon in der Jugend, ehe er über Duisburg im Nachwuchs von Schalke 04 landete. Bei den Königsblauen gelang ihm der Durchbruch (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Im Sommer 2018 kam es zu einem ablösefreien Wechsel zu Crystal Palace, nachdem man sich mit Schalke nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Damals fiel auch das berühmt-berüchtigte Zitat von Meyers Berater Roger Wittmann, der seinen Klienten als „Weltklasse-Spieler“ bezeichnete.

Der Ausspruch verfolgte Meyer über die Jahre hinweg, die hohen Erwartungen seines Agenten konnte er nie erfüllen.

Nach drei Jahren bei Palace folgte die erste Rückkehr nach Deutschland, für rund neun Monate spielte er für den 1. FC Köln. Es folgten Stationen bei Fenerbahce, dem FC Midtjylland und dem FC Luzern.