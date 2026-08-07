Barca wohl abgeblitzt! So wenig sollen sie für Rodri geboten haben

SID 07.08.2026 • 17:02 Uhr Manchester City soll rund 80 Millionen Euro für Rodri verlangen. So hoch war das erste Angebot des FC Barcelona nicht.

Manchester City hat offenbar ein erstes Angebot des FC Barcelona für den spanischen Fußball-Weltmeister Rodri abgelehnt. Die Katalanen sollen laut spanischen Medien 45 Millionen Euro für den 30-Jährigen geboten haben, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.

City soll aber rund 80 Millionen für den zum besten Spieler der WM gewählten Mittelfeldspieler verlangen.

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Spaniens Meister Barcelona ist aber ebenfalls in den Poker eingestiegen, obwohl die Katalanen weiterhin hohe Schulden und immer wieder Probleme damit haben, Spieler für die Liga zu registrieren.

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