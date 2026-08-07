Barca wohl abgeblitzt! So wenig sollen sie für Rodri geboten haben

Manchester City hat offenbar ein erstes Angebot des FC Barcelona für den spanischen Fußball-Weltmeister Rodri abgelehnt. Die Katalanen sollen laut spanischen Medien 45 Millionen Euro für den 30-Jährigen geboten haben, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft.
Erstes Barca-Angebot wohl abgelehnt
Manchester City soll rund 80 Millionen Euro für Rodri verlangen. So hoch war das erste Angebot des FC Barcelona nicht.
City soll aber rund 80 Millionen für den zum besten Spieler der WM gewählten Mittelfeldspieler verlangen.
Transfermarkt: Barca sticht Real bei Rodri aus
In Spekulationen spanischer Medien war immer wieder von einem Interesse von Real Madrid an Rodri die Rede.
Spaniens Meister Barcelona ist aber ebenfalls in den Poker eingestiegen, obwohl die Katalanen weiterhin hohe Schulden und immer wieder Probleme damit haben, Spieler für die Liga zu registrieren.
Rodri: 2024 zum Weltfußballer gewählt
Rodri war 2019 von Atletico Madrid zu Manchester City gewechselt und feierte unter Teammanager Pep Guardiola vier englische Meisterschaften sowie den Triumph in der Champions League 2023. Der Weltfußballer des Jahres 2024 führte die spanische Nationalmannschaft im Sommer als Kapitän zum WM-Titel.