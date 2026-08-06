"Bombe": Rodri-Entscheidung soll gefallen sein

Philipp Heinemann 06.08.2026 • 17:50 Uhr Der spanische Weltmeister Rodri entscheidet sich offenbar gegen Real Madrid - und für den großen Rivalen FC Barcelona.

Die Kehrtwende im Transferpoker um Rodri ist offenbar perfekt: Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, hat der Weltmeister dem seit Wochen interessierten Rekordmeister Real Madrid abgesagt – und stattdessen dem Erzrivalen FC Barcelona grünes Licht für Transferverhandlungen mit seinem aktuellen Verein Manchester City gegeben.

Die Marca schreibt von einer „Bombe“, die As erwartet eine Transfersumme in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Vor rund einer Woche soll sich die Entscheidung erstmals angedeutet haben.

Darum will Barca jetzt Rodri holen

Rodri steht nur noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag, die Königlichen galten lange als Favoriten auf eine Verpflichtung im laufenden Transfersommer. Es kommt offenbar anders.

Barcelona reagiert mit der angestrebten Verpflichtung den Berichten zufolge auf die schwere Verletzung von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong, der vermutlich für mehrere Monate ausfällt. Der Niederländer muss sich wohl einer Operation unterziehen lassen.

Nun müssen sich Barcelona und Manchester City auf einen Transfer einigen. Die Skyblues wollen Rodri zumindest nicht unter Wert gehen lassen. Für den Ex-Trainer Pep Guardiola war der 30-Jährige stets Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld.

Eine namentlich nicht genannte Quelle erklärte, dass Rodris Zusage „keinerlei Garantie“ für einen tatsächlichen Wechsel darstelle: „Barca ist heute näher als gestern daran, diesen Transfer ins Auge fassen zu können. Wir haben nun die Zustimmung des Spielers erhalten, um Verhandlungen mit Manchester City aufzunehmen.“

Laut katalanischen Medien soll der Mittelfeldspieler durch ein Telefongespräch mit dem deutschen Barca-Trainer Hansi Flick von dem Wechsel überzeugt worden sein.

Einer der besten Spieler der Gegenwart

Rodrigo Hernández Cascante, genannt Rodri, zählt zu den prägendsten Mittelfeldspielern seiner Generation. Der 1996 in Madrid geborene Spanier steht seit Juli 2019 bei Manchester City unter Vertrag und gewann mit dem englischen Klub unter anderem viermal die Meisterschaft sowie 2023 die Champions League.

Zuvor hatte er den Weg über die Jugendakademien von Atlético Madrid und vom FC Villarreal genommen. Seine Klasse als defensiver Mittelfeldspieler brachte ihm 2024 die höchste individuelle Auszeichnung des Fußballs ein: Als erster defensiver Mittelfeldspieler seit Lothar Matthäus 1990 gewann er den Ballon d’Or.