Die nächste spektakuläre Transfer-Wende um Said El Mala?

SID 17.08.2026 • 12:42 Uhr Um Said El Mala wird es nicht leise. Nach dem geplatzten Transfer zu Borussia Dortmund gibt es nun Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu RB Leipzig.

Die Transfergerüchte um Said El Mala reißen nicht ab: Nach dem geplatzten Deal mit Borussia Dortmund soll RB Leipzig am Jungstar des 1. FC Köln interessiert sein. Dies berichten die Sport Bild und Bild.

Demnach habe es zwar noch kein Angebot gegeben, RB soll jedoch planen, 50 Millionen Euro feste Ablöse zu bieten, dazu fünf Millionen an leicht zu erreichenden Boni und fünf Millionen für außergewöhnliche Erfolge.

Leipzig sucht einen Diomande-Ersatz

Den Berichten zufolge soll der Leipziger Aufsichtsrat in der laufenden Woche über eine mögliche Investition in den 19-Jährigen entscheiden. Zuletzt hatte auch Diego Moreira von Racing Straßburg als Kandidat gegolten. RB sucht aktuell nach einem Ersatz für den für 125 Millionen Euro zu Real Madrid abgewanderten Flügelspieler Yan Diomande.

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass Dortmund aus dem El-Mala-Poker aussteigt, nachdem Köln mehrere Angebote ausgeschlagen hatte. Laut Sky und Bild hatte der BVB 46 Millionen Euro feste Ablöse plus Boni geboten.