Neue Entwicklung bei El Mala

Felix Kunkel 08.08.2026 • 20:33 Uhr Der BVB lässt laut neuesten Berichten im Werben um Said El Mala offenbar nicht locker. Die Verantwortlichen des 1. FC Köln beziehen Stellung zu den andauernden Gerüchten.

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln haben einmal mehr auf die anhaltenden Gerüchte um einen möglichen Transfer von Said El Mala reagiert. Am Samstag hatten Berichte über ein erneutes Angebot von Borussia Dortmund für den 19 Jahre alten Offensivspieler die Runde gemacht.

Sportchef Thomas Kessler gab sich am Rande des Kölner Testspiels gegen Real Sociedad San Sebastián (2:1) jedoch betont gelassen. „Wir haben einen langfristigen Vertrag und keinen Grund, den Spieler abzugeben – ich gehe davon aus, dass er dieses Jahr in der Bundesliga für den 1. FC Köln auf dem Platz stehen wird“, betonte er bei MagentaTV.

Der Kölner Express hatte zuvor berichtet, dass der BVB am Samstag ein letztes Angebot im Gesamtwert von 55 Millionen Euro beim 1. FC Köln abgeben wolle. Sky schrieb dagegen von einer Offerte über insgesamt 50 Millionen Euro, die erst zu Beginn der neuen Woche beim FC eingehen solle.

El Mala: Kessler und Wagner glauben an Verbleib

Kessler wollte keine Verhandlungen mit dem BVB kommentieren, erklärte aber nach dem Testspiel, bei dem El Mala gut eine Stunde zum Einsatz kam: „Wir haben auch gesagt: Wenn etwas kommt, das für den FC in der Größenordnung ist, dass wir uns unterhalten wollen, werden wir das auch tun.“

Auch Kölns Trainer René Wagner geht derzeit davon aus, dass El Mala beim Pokalauftakt gegen die Würzburger Kickers noch Spieler des 1. FC Köln sein wird.

„Der Junge gibt jeden Tag jedem das Gefühl, dass er mit keiner Silbe auch nur daran denkt, wegzugehen. Was dann passiert, das können wir alle nicht beeinflussen, außer vielleicht er selber und der Verein. Aber wir sind aktuell in der Position, dass Said El Mala bei uns Fußballer bleibt“, wurde Wagner vom Express nach der Partie zitiert.

Die äußerliche Gelassenheit von El Mala trotz der andauernden Spekulationen hinterlässt Eindruck beim FC-Coach. „Wenn die ganzen Gerüchte dazu beitragen, dass dabei so ein Said El Mala im Training und am Ende rauskommt, dann waren die Gerüchte sehr, sehr gut für uns, weil er aktuell ein Bild zeigt, das ist tadellos“, sagte Wagner.

BVB-Angebot über 50 Millionen?

Laut Express soll das angeblich letzte Angebot von Borussia Dortmund 48 Millionen Euro an fixer Ablöse enthalten. Hinzu kämen zwei Millionen Euro an sehr leicht zu erreichenden Boni sowie weitere fünf Millionen Euro, die schwerer zu erreichen seien.

El Mala soll der Zeitung zufolge zudem für fünf Jahre beim BVB unterschreiben und bereits zu Beginn rund fünf Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen.