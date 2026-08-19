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Missverständnis beendet! Vertrag von Paul Pogba aufgelöst

Pogba-Aus besiegelt!

Paul Pogbas Neustart bei der AS Monaco ist schon wieder beendet. Der frühere Weltmeister und der Ligue-1-Klub ziehen nach nur einem Jahr einen Schlussstrich.
Paul Pogba und die AS Monaco gehen vorzeitig getrennte Wege. Wie es für den ehemaligen Weltklassefußballer weitergeht, ist bislang noch offen.
SPORT1
Paul Pogbas Neustart bei der AS Monaco ist schon wieder beendet. Der frühere Weltmeister und der Ligue-1-Klub ziehen nach nur einem Jahr einen Schlussstrich.

Paul Pogba und die AS Monaco gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Wie der französische Erstligist am Mittwoch mitteilte, wurde der ursprünglich bis Juni 2027 laufende Vertrag einvernehmlich aufgelöst. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler war erst im Sommer 2025 – drei Monate nach Ablauf seiner Dopingsperre – nach Monaco gewechselt. Sein Comeback im Profifußball wurde jedoch immer wieder von Verletzungen gebremst.

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In seiner Zeit bei den Monegassen kam Pogba lediglich auf sechs Pflichtspieleinsätze. Der Klub und der ehemalige französische Nationalspieler erklärten, die ursprünglich gesteckten Ziele seien nur teilweise erreicht worden. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit noch vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison zu beenden.

Paul Pogba: „Werde immer dankbar sein“

Monacos Geschäftsführer Thiago Scuro bedankte sich für Pogbas Einsatz und betonte dessen Bedeutung innerhalb der Mannschaft. Derzeit leidet der Mittelfeldspieler, der über 200 Pflichtspiele für Manchester United absolvierte, unter einer Zerrung im linken Oberschenkel.

In der Saisonvorbereitung hatte er zudem lange Zeit Probleme mit dem rechten Knie. Der Verein lobte in der Pressemitteilung jedoch „die bemerkenswerte Einstellung, die Entschlossenheit und den höchsten Anspruch“ von Pogba, der „nach einer langen Pause wieder auf höchstem Niveau in den Wettbewerb zurückgekehrt“ war.

Auch Pogba verabschiedete sich mit dankenden Worten vom Verein. Die Zeit bei Monaco sei für ihn eine „unglaubliche Erfahrung“ gewesen. „Auch wenn ich nicht so viele Spiele gespielt habe, wie ich mir erhofft hatte, werde ich für diese Gelegenheit immer dankbar sein“, betonte der Franzose.

Mit der Vertragsauflösung ist Pogba nun ablösefrei und kann sich einem neuen Verein anschließen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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