Nach elf Jahren: Gulasci verlässt RB Leipzig

SID 03.08.2026 • 18:46 Uhr Peter Gulasci verlässt RB Leipzig. Der Ungar wechselt nach Spanien. Seine Nachfolge ist wohl schon geregelt.

Die Wege von Torwart Peter Gulasci und dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig trennen sich nach elf Jahren. Der 36 Jahre alte Ungar wechselt zum spanischen Erstligisten FC Villarreal, wie beide Klubs am Montag bestätigten.

Ersatz steht offenbar bereit: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der norwegische WM-Stammkeeper Örjan Nyland (35), in der Saison 2022/23 bereits bei den Sachsen unter Vertrag, zu RB zurückkehren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Pete gehört ohne jeden Zweifel zu den wichtigsten Spielern unserer bisherigen Klubgeschichte. Als er 2015 zu uns kam, standen wir noch in der 2. Bundesliga. Elf Jahre später verabschieden wir einen Aufstiegshelden, Pokalsieger, ehemaligen Kapitän und langjährigen Rückhalt, der die Entwicklung von RB Leipzig entscheidend mitgeprägt hat“, sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Gulasci zählt zu Leipziger-Rekordspielern

Gulasci, mit 362 Pflichtspielen auf Rang drei der RBL-Rekordspielerliste, unterschrieb beim Vorjahresdritten der spanischen Liga einen Vertrag bis 2028. Sein Vertrag in Leipzig lief ursprünglich noch ein Jahr, RB kassiert dem Vernehmen nach eine Ablöse im niedrigen Millionenbereich.