BVB macht nächsten Transfer fix!

Julius Schamburg 18.08.2026 • 11:06 Uhr Die Kaderplanung bei Borussia Dortmund läuft auf Hochtouren. Die Schwarz-Gelben stellen den nächsten Neuzugang vor.

Borussia Dortmund hat den nächsten Neuzugang offiziell vorgestellt: Joey Veerman wechselt von der PSV Eindhoven zum BVB.

Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031 bei den Schwarz-Gelben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge machten die Dortmunder von Veermans Ausstiegsklausel Gebrauch. Demnach werden 20 Millionen Euro für den 27-Jährigen fällig.

BVB plant mit Can in der Innenverteidigung

„Joey ist ein Spieler, der uns mit seinen Fähigkeiten enorm weiterhelfen wird“, wird Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, auf der Vereinsseite zitiert.

„Wir haben einen Fokus unserer Transferaktivitäten in diesem Sommer bewusst auf das Mittelfeldzentrum gelegt, denn mit Pascal Groß und Salih Özcan haben wir seit Jahresbeginn zwei Spieler dort abgegeben – und mit Emre Can planen wir nach seiner Rückkehr zur Mannschaft in der Innenverteidigung.“

BVB stellt den nächsten Neuzugänge vor

Veerman absolvierte in der vergangenen Saison 41 Pflichtspiele für die PSV. Dabei erzielte er acht Tore und steuerte 15 Assists bei. Insgesamt stand der Dauerbrenner 3.332 Spielminuten für den niederländischen Erstligisten auf dem Platz.

„Borussia Dortmund ist ein großer Verein in Europa und ich bin stolz, jetzt ein Teil dieses Klubs zu sein. Ich freue mich riesig hier zu sein und möchte gemeinsam mit dem BVB Erfolge feiern“, erklärt der Neuzugang der Dortmunder.