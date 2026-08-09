Nächster Tiefschlag für Niclas Füllkrug: Wechsel wohl geplatzt

SPORT1 09.08.2026 • 09:38 Uhr Niclas Füllkrug steckt wohl weiterhin in der sportlichen Sackgasse fest. West Ham United lässt einen sich anbahnenden Wechsel des früheren Nationalstürmers offenbar platzen.

Niclas Füllkrug muss offenbar den nächsten Rückschlag hinnehmen: Ein bereits ausgehandelter Wechsel zum italienischen Erstligisten FC Venedig soll in letzter Minute geplatzt sein.

Nach Informationen der Bild war sich Füllkrug mit Serie-A-Aufsteiger Venedig bereits über einen festen Wechsel einig, West Ham United soll jedoch eine zu hohe Ablöse für den früheren deutschen Nationalspieler gefordert haben.

Wie hoch die von den Engländern verlangte Summe war, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ein Transfer scheint vom Tisch zu sein.

Füllkrug hat in London keine Zukunft

Der frühere deutsche Nationalstürmer steckt damit weiter in einer sportlichen Sackgasse bei den „Hammers“ fest, wo er trotz eines Vertrags bis 2028 keine sportliche Zukunft mehr hat.

Die Realität im Klub spricht Bände: Füllkrug fehlte vor wenigen Tagen beim Media Day der Hammers, bei dem unter anderem die Portrait- und Mannschaftsfotos für die neue Saison entstanden.

In der offiziellen Kaderliste ist ihm zudem keine Rückennummer mehr zugewiesen – die zuvor von ihm getragene 11 trägt inzwischen der Neuzugang Tanner Tessmann. Beim Pflichtspielauftakt im League Cup gegen Portsmouth stand Füllkrug nicht im Kader, der 33-Jährige trainiert Medienberichten zufolge derzeit nicht mehr mit der Mannschaft.

Der geplatzte Venedig-Wechsel reiht sich ein in eine ganze Kette an Fehlschlägen der vergangenen Monate. Zuvor soll sich bereits eine mögliche Rückkehr zu Werder Bremen zerschlagen haben.

Füllkrug: Seit dem Abschied vom BVB geht es bergab

Auch ein Interesse von Lazio Rom verlief zuletzt im Sand. Bereits im Januar 2026 wurde er für die Rückrunde an die AC Milan verliehen, blieb dort aber hinter den Erwartungen zurück und traf in 20 Einsätzen nur einmal.

Der 33-Jährige, der 2022 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feierte und in 24 Länderspielen 14 Tore erzielte – darunter jeweils zwei Treffer bei der WM 2022 und der Heim-EM 2024 – verpasste die diesjährige Weltmeisterschaft.

2024 war Füllkrug für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham gewechselt. Auch aufgrund diverser Verletzungen kann er seitdem nur noch selten überzeugen.