Transfermarkt: Werder trifft wohl Füllkrug-Entscheidung

Niklas Trettin 03.07.2026 • 12:41 Uhr Wie es mit der Karriere von Niclas Füllkrug weitergeht, ist noch unklar. Eine Rückkehr zu Werder Bremen kommt aber offenbar nicht infrage.

Eine Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen wird es in diesem Sommer offenbar nicht geben. Wie die Bild berichtet, haben die Verantwortlichen des Bundesligisten ihre Überlegungen beendet und sich gegen eine Verpflichtung des früheren Nationalstürmers entschieden.

Über Wochen war immer wieder über einen Wechsel des 33-Jährigen an die Weser spekuliert worden. Füllkrug, der noch bei West Ham United unter Vertrag steht, soll die Engländer nach dessen Abstieg in die Zweitklassigkeit zwar verlassen dürfen. Für Werder erwies sich ein Transfer demnach aber als wirtschaftlich nicht realisierbar.

Füllkrug blickt auf eine schwierige Saison zurück

Vor allem das Gehalt des Angreifers hätte den finanziellen Rahmen der Bremer deutlich gesprengt. Hinzu kommt, dass die Norddeutschen ihren Kader bereits anderweitig verstärkt haben. Mit dem Schweizer Cedric Itten wurde zuletzt ein körperlich robuster Mittelstürmer verpflichtet. Damit bleibt für Füllkrug offen, wo er seine Karriere fortsetzt.

Nach einer von Verletzungen geprägten Zeit bei West Ham United wurde der Routinier in der vergangenen Rückrunde an die AC Mailand ausgeliehen, konnte sich dort allerdings ebenfalls nicht nachhaltig empfehlen.