Nächster Transfer? BVB will wohl Italien-Juwel

SPORT1 07.08.2026 • 19:44 Uhr Borussia Dortmund könnte bald erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen. Auf dem Radar: ein 16-jähriges Mittelfeld-Talent.

Schnappt sich Borussia Dortmund das nächste Italien-Juwel? Laut Transferinsider Ginaluca Di Marzio arbeiten die Schwarz-Gelben intensiv an einer Verpflichtung von Genua-Youngster Roberto Scaglione.

Demnach hat der BVB bereits ein Angebot in Höhe von einer Million Euro für das Nachwuchstalent abgegeben. Der Serie-A-Klub soll derweil mehrere Offerten für den offensiven Mittelfeldspieler von anderen Klubs abgelehnt haben.

Scaglione hat bei den Italienern bereits einen Rekord inne: Mit nur 15 Jahren wurde er zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Klubs, der für den Kader eines Erstligaspiels nominiert wurde.

BVB: Verpflichtung als Zukunftshoffnung

Sollte der BVB den Transfer tatsächlich eintüten, dürfte der 2010 geborene Scaglione zunächst für die U-Auswahlen der Schwarz-Gelben eingeplant werden.

Der Bundesligist hat demnach aber schon einen konkreten Entwicklungsplan mit der Perspektive auf die erste Mannschaft vorgelegt.