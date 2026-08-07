Nächster Transfer? BVB will wohl Italien-Juwel

Schnappt sich Borussia Dortmund das nächste Italien-Juwel? Laut Transferinsider Ginaluca Di Marzio arbeiten die Schwarz-Gelben intensiv an einer Verpflichtung von Genua-Youngster Roberto Scaglione.
BVB will wohl Italien-Juwel
Demnach hat der BVB bereits ein Angebot in Höhe von einer Million Euro für das Nachwuchstalent abgegeben. Der Serie-A-Klub soll derweil mehrere Offerten für den offensiven Mittelfeldspieler von anderen Klubs abgelehnt haben.
Scaglione hat bei den Italienern bereits einen Rekord inne: Mit nur 15 Jahren wurde er zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Klubs, der für den Kader eines Erstligaspiels nominiert wurde.
BVB: Verpflichtung als Zukunftshoffnung
Sollte der BVB den Transfer tatsächlich eintüten, dürfte der 2010 geborene Scaglione zunächst für die U-Auswahlen der Schwarz-Gelben eingeplant werden.
Der Bundesligist hat demnach aber schon einen konkreten Entwicklungsplan mit der Perspektive auf die erste Mannschaft vorgelegt.
Als internes BVB-Vorbild soll dem Bericht zufolge Samuele Inacio dienen, der ebenfalls jung aus Italien kam und es im Anschluss schaffte, sich im Team von Niko Kovac zu etablieren. In der abgelaufenen Saison feierte der inzwischen 18-Jährige sieben Einsätze in der Bundesliga.