Atubolu-Poker geht weiter: Jetzt bietet ein Rekordmeister mit

SPORT1 03.08.2026 • 23:48 Uhr Die Premier League galt bisher als konkretestes Ziel für Noah Atubolu. Im Werben um den Torhüter meldet sich jetzt aber wohl auch ein weiterer prominenter Top-Klub.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist in den Poker um Freiburgs Noah Atubolu eingestiegen, das berichtete Sky am Montag. Darüber hinaus sei auch Olympique Marseille mittlerweile an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert.

Klarheit fehlt bisher jedoch bei beiden Vereinen. Damit bleibt auch die Situation des Torhüters bei den Breisgauern speziell. Bereits zum Ende der abgelaufenen Saison hinterlegte er bei seinem Jugendklub den Wechselwunsch, woraufhin Freiburg mit Mio Backhaus zügig einen Nachfolger verpflichtete.

Aktuell stehen also zwei potenzielle Stammtorhüter im Kader des Europa-League-Finalisten. Beide Seiten sind jedoch weiter gewillt, den Transfer noch über die Bühne zu bringen. Atubolu prüfe derzeit noch seine Optionen, heißt es bei Sky weiter. Neben Marseille und Juventus gilt die Premier League weiterhin als Wunsch des Keepers.